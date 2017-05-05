В Новосибирске в День Победы прогремят шесть салютов

В Новосибирске салюты на 9 мая в честь праздника Великой Победы запустят с шести площадок, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

«Стрелять» со всех площадок начнут одновременно в 21:50. Лучше всего салюты будут видны из этих мест:

— пл. Ленина;

— Монумент Славы;

— Михайловская Набережная;

— стадион «Локомотив» в Первомайском районе;

— площадка у ДК «Академия» в Академгородке (ул. Ильича, 4);

— территория у Детской музыкальной школы № 9 в Краснообске (ул. Молодости, 13).

Найти наиболее подходящую площадку вы можете на интерактивной карте.

Впервые в этом году запустят фейерверк в Краснообске, и его смогут увидеть даже жители пригорода. Необычное шоу в небе ожидает жителей Академгородка.

«Организаторы пообещали соорудить там из огня целую стену, которая будет увенчана золотой короной, и ее тоже будет видно издалека», — говорится в сообщении.

Самый большой артиллерийский салют, готовят новосибирские военные. Они дадут 180 залпов из пушек и орудий с пляжа «Наутилус». Лучше всего этот салют будет виден со стороны Михайловской Набережной.