В Новосибирске в День Победы прогремят шесть салютов
В Новосибирске в День Победы прогремят шесть салютов, сообщает
В Новосибирске в День Победы прогремят шесть салютов, сообщает
В Новосибирске салюты на 9 мая в честь праздника Великой Победы запустят с шести площадок, об этом сообщает
«Стрелять» со всех площадок начнут одновременно в 21:50. Лучше всего салюты будут видны из этих мест:
— пл. Ленина;
— Монумент Славы;
— Михайловская Набережная;
— стадион «Локомотив» в Первомайском районе;
— площадка у ДК «Академия» в Академгородке (ул. Ильича, 4);
— территория у Детской музыкальной школы № 9 в Краснообске (ул. Молодости, 13).
Найти наиболее подходящую площадку вы можете на интерактивной карте.
Впервые в этом году запустят фейерверк в Краснообске, и его смогут увидеть даже жители пригорода. Необычное шоу в небе ожидает жителей Академгородка.
«Организаторы пообещали соорудить там из огня целую стену, которая будет увенчана золотой короной, и ее тоже будет видно издалека», — говорится в сообщении.
Самый большой артиллерийский салют, готовят новосибирские военные. Они дадут 180 залпов из пушек и орудий с пляжа «Наутилус». Лучше всего этот салют будет виден со стороны Михайловской Набережной.
Те, кто не сможет по