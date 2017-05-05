Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Кадыров получил тяжелую травму
Ицхак Адизес: главная беда России может привести к "взрыву"
10 профессий, которые будут востребованы через пять лет
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
«Манчестер Юнайтед» победил «Сельту» в полуфинале Лиги Европы
Канада в погоне за Россией. Представление группы В на ЧМ-2017
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
9Юбилей Корейской народной армии
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
07:55 (мск), источник: Вести Приморье

Скульптурную композицию установят возле здания Владивостокского цирка

В Приморье 5 мая стартует конкурс на лучший эскизный проект для скульптуры у здания Владивостокского цирка.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как отметили в департаменте градостроительства Приморского края, скульптура, которая будет расположена справа от входа в кассовый зал должна олицетворять образ цирковых артистов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Высота эскизного проекта должна быть не более 40 сантиметров, материал — глина, гипс, стекло или пластик. К макету необходимо приложить пояснительную записку и сметный расчет на создание скульптуры», — сообщили в ведомстве.

В творческом конкурсе могут принять участие проектные организации, дипломированные архитекторы, дизайнеры, художники и скульпторы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 5 мая по 5 июня 2017 года по электронной почте Vladivostok@circus.ru. Телефон для справок: +7 (908) 463−52−41, Михаил Аркадьевич Шустров.

В заявке нужно указать ФИО или название коллектива, состав, приложить паспортные данные участников, дипломы и грамоты, подтверждающие профессиональную квалификацию автора, указать контактный номер телефона, адрес электронной почты.

Конкурс проводится в один тур, его итоги будут подведены 9 июня 2017 года.

Напомним, в ходе капитального ремонта Владивостокского цирка строители усилили несущие конструкции, в том числе купол здания, и практически заново залили новую манежную плиту. Строители заменили кровлю и витражи, окна и инженерные системы. В зрительном зале установили ярусы металлических конструкций, на которые будут крепиться две тысячи новых кресел. Основные работы теперь кипят внутри, завершить капитальный ремонт цирка планируется до конца этого года.

Новую мебель для Владивостокского цирка закупят за счет средств краевого бюджета. Такое решение принял Губернатор Приморья Владимир Миклушевский по итогам рабочего визита на объект. Кроме того, глава региона поручил благоустроить городскую территорию вокруг цирка, 80% стоимости этих работ возьмет на себя краевая власть.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Маму Лолиты избили ногами по голове в Киеве
Модель Playboy разозлила народ маори, снявшись голой на священной горе
Маму Лолиты избили ногами по голове в Киеве
СМИ: Пентагон признал, что авиация ударила по мечети в Сирии
США возьмут на контроль российские порты Приморья из-за КНДР
Палата представителей поддержала закон об отмене Obamacare
«Манчестер Юнайтед» победил в полуфинальном матче Лиги Европы
Мировые цены на нефть продолжили снижение
Прокуроры предъявили претензии к «Почте России» из-за самолетов
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Спорт
Россия едет в Кельн за очередными медалями Подопечные Олега Знарка начнут выступление на чемпионате мира по хоккею матчем с командой Швеции
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь