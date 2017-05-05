Скульптурную композицию установят возле здания Владивостокского цирка

Как отметили в департаменте градостроительства Приморского края, скульптура, которая будет расположена справа от входа в кассовый зал должна олицетворять образ цирковых артистов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Высота эскизного проекта должна быть не более 40 сантиметров, материал — глина, гипс, стекло или пластик. К макету необходимо приложить пояснительную записку и сметный расчет на создание скульптуры», — сообщили в ведомстве.

В творческом конкурсе могут принять участие проектные организации, дипломированные архитекторы, дизайнеры, художники и скульпторы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 5 мая по 5 июня 2017 года по электронной почте Vladivostok@circus.ru. Телефон для справок: +7 (908) 463−52−41 , Михаил Аркадьевич Шустров.

В заявке нужно указать ФИО или название коллектива, состав, приложить паспортные данные участников, дипломы и грамоты, подтверждающие профессиональную квалификацию автора, указать контактный номер телефона, адрес электронной почты.

Конкурс проводится в один тур, его итоги будут подведены 9 июня 2017 года.

Напомним, в ходе капитального ремонта Владивостокского цирка строители усилили несущие конструкции, в том числе купол здания, и практически заново залили новую манежную плиту. Строители заменили кровлю и витражи, окна и инженерные системы. В зрительном зале установили ярусы металлических конструкций, на которые будут крепиться две тысячи новых кресел. Основные работы теперь кипят внутри, завершить капитальный ремонт цирка планируется до конца этого года.

Новую мебель для Владивостокского цирка закупят за счет средств краевого бюджета. Такое решение принял Губернатор Приморья Владимир Миклушевский по итогам рабочего визита на объект. Кроме того, глава региона поручил благоустроить городскую территорию вокруг цирка, 80% стоимости этих работ возьмет на себя краевая власть.