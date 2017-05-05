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08:51 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Магнитогорске появится «Стена Памяти»

Жители города металлургов смогут вглядеться в лица земляков — героев войны.

В Магнитогорске приступили к монтажу «Стены памяти».

Жители города металлургов смогут вглядеться в лица 16 тыс. земляков — героев войны, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Открытие запланировано на 8 мая. Возле монумента состоится концерт «Симфония Великой Победы». А в 22:00 площадь на время погрузится в безмолвие. Горожане почтут память погибших защитников страны — зажгут тысячи свечей.

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