В Магнитогорске появится «Стена Памяти»
Жители города металлургов смогут вглядеться в лица земляков — героев войны.
Жители города металлургов смогут вглядеться в лица земляков — героев войны.
В Магнитогорске приступили к монтажу «Стены памяти».
Жители города металлургов смогут вглядеться в лица 16 тыс. земляков — героев войны, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Открытие запланировано на 8 мая. Возле монумента состоится концерт «Симфония Великой Победы». А в 22:00 площадь на время погрузится в безмолвие. Горожане почтут память погибших защитников страны — зажгут тысячи свечей.