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09:29 (мск), источник: Volga News

С 10 мая в Самаре запретят остановку на участках улиц Полевой и Галактионовской

В Самаре на участках улиц Полевой и Галактионовской запретят остановку транспорта. Мера будет введена для проведения капремонта дорог на этих улицах, сообщили в подрядной организации ООО «Самарадорстрой».

Знаки «остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» на ул. Полевой с 10 мая появятся на участке от ул. Арцыбушевской до ул. Мичурина, с 25 мая они переместятся на участок от пр. Ленина до ул. Арцыбушевской, с 1 июня — от ул. Самарской до пр. Ленина, с 10 по 30 июня — от ул. Молодогвардейской до ул. Самарской.

На ул. Галактионовской действие знаков с 10 мая будет распространяться на участок от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, с 23 мая — от ул. Вилоновской до Ульяновской, с 1 июня — от ул. Ульяновской до Студенческого переулка, с 12 июня — от Студенческого переулка до ул. Ярмарочной, с 22 июня — от ул. Ярмарочной до ул. Маяковского, с 1 июля — от ул. Маяковского до ул. Чкалова, с 10 по 20 июля — от ул. Чкалова до ул. Полевой.

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