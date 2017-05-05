9 тысяч алматинцев не смогут выехать за границу из-за долгов

В целом по состоянию на 01 мая 2017 года задолженность по налогу на транспорт на общую сумму 5,2 миллиарда тенге имеют около 120 тысяч алматинцев. Сообщается, что в отношении злостных неплательщиков материалы направляются в судебные органы для принятия решения о взыскании налоговой задолженности и принятия соответствующих мер в случае ее неуплаты.

«В настоящее время в суды Алматы направлена 21 тысяча материалов в отношении владельцев автотранспортных средств, не уплативших налог на транспорт на сумму более 2,6 миллиарда тенге. Решением суда уже ограничен выезд из Республики Казахстан 9 067 должникам и наложен арест на имущество 4 067 физических лиц», — прокомментировали в ДГД.

В ведомстве отметили, что в связи с приближением сезона отпусков и во избежание неприятных ситуаций департамент напоминает о необходимости своевременной уплаты налога на транспорт и погашения имеющейся задолженности по нему. Сведения о наличии или отсутствии налоговой задолженности можно проверить в электронном сервисе по адресу kgd.gov.kz.