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07:57 (мск), источник: Newslab.ru

Поезд здоровья отправится на запад Красноярского края

Прием пациентов ведут 17 врачей Дорожной клинической больницы станции Красноярск. Среди них терапевт, педиатр, стоматолог, отоларинголог, гинеколог, хирург, уролог, офтальмолог, невролог, эндокринолог.

Источник: Reuters

Передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий — Святитель Лука» (ПКДЦ) в мае отправляется в поездку по западным районам Красноярского края — Ачинскому, Назаровскому и Ужурскому, а также в Дивногорск, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

В рамках рабочей командировки Поезд здоровья будет работать на 7 станциях КрасЖД:

Ужур (11—13 мая); Крутояр (14 мая); Красная сопка (15 мая); Глядень (16 мая); Назарово (17—19 мая); Ачинск-2 (20—21 мая); Дивногорск (22—24 мая).

Прием пациентов ведут 17 врачей Дорожной клинической больницы станции Красноярск. Среди них терапевт, педиатр, стоматолог, отоларинголог, гинеколог, хирург, уролог, офтальмолог, невролог, эндокринолог. Все они — специалисты высокого класса. В распоряжении медиков современные кабинеты УЗИ, функциональной и эндоскопической диагностики, нейрофизиологии, клинико-диагностических анализов, а также инновационный цифровой рентген и маммограф.

Жителям, желающим попасть на консультацию, нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и выписку из медицинских документов. Прием медики ведут бесплатно.

Напомним, Поезд здоровья — совместный социальный проект ОАО «РЖД» и правительства Красноярского края.

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