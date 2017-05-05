Впервые на военном параде 9 мая хабаровчане и гости города увидят «Тайфун»

Хабаровск, 5 мая, AmurMedia.

Впервые на параде 9 мая в Хабаровске в составе механизированной колонны пройдут автомобили с бронированной капсулой КамАЗ-6973 «Тайфун». Это будет самая масштабная механизированная колонна на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Восточного военного округа.

В военном параде будет задействованы 87 единиц вооружения и военной техники, в том числе образцы времен Великой Отечественной войны — танк Т-34 и БМ-13 «Катюша», колонна ретро автомобилей, а также современная техника — танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы «Мста-С», бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», артиллерия различного калибра, зенитные ракетные системы С-300ПС.

Кроме того, на параде в Хабаровске будут задействованы новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».