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08:10 (мск), источник: VN.ru

Зоопарк позвал новосибирцев считать ворон

Новосибирский зоопарк объявляет о начале декады наблюдения за птицами. Орнитологи расскажут о пернатых, которых можно встретить в сибирских лесах и городах.

В Новосибирском зоопарке начинается декада наблюдения за птицами. «Наши орнитологи расскажут о пернатых, которых можно встретить в наших лесах и городах, — говорит начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова. — И обязательно их покажут. Никаких кабинетов и учебников! Пойдем гулять по территории зоопарка. В нашем лесу очень много свободно живущих пернатых. Специалисты научат определять виды птиц и наблюдать за ними».

Первые увлекательные занятия состоятся 6 и 7 мая. К участию приглашаются все желающие, нужно только предварительно позвонить по телефону 227−36−32 и записаться. Каждая орнитологическая прогулка рассчитана на полтора часа — с 12.00 до 13.30.

По словам известного орнитолога, сотрудника института экологии и систематики животных СО РАН Алексея Яновского, на днях в Новосибирск вернулись певчие дрозды, горихвостки, зяблики и юрки. «Скоро запоют соловьи, — говорит специалист. — 13 мая должны прилететь кукушки, а деревенских ласточек в районе Новосибирска можно будет увидеть 7 мая. Нынче как раз потепление на этот день выпадает. Должны прилететь! Если тепло задержится, то в эти же дни прилетят городские ласточки, в середине мая должны появиться черные стрижи, ближе к концу мая — белопоясные стрижи. Иволги запоют, когда распустится листва. Это примерно в 20-х числах мая».

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