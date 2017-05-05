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08:08 (мск), источник: Newslab.ru

Бывший губернатор края Лев Кузнецов пришел на заседание Госсовета на костылях

Накануне он пришел на заседание Госсовета РФ на костылях.

Министр по делам Северного Кавказа, экс-губернатор Красноярского края Лев Кузнецов сообщил журналистам, что заменил сустав на ноге.

Накануне он пришел на заседание Госсовета РФ на костылях. Отвечая на вопрос журналистов, Кузнецов признался, что недавно перенес операцию по замене сустава, и добавил, что «это нормально».

Напомним, недавно стало известно, что Лев Кузнецов по итогам 2016 года оказался самым «богатым» в правительстве России. Его годовой доход составил 582 млн рублей (против 47,8 млн в 2015).

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