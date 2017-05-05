Море у берегов Владивостока окрасилось в оранжевый цвет
Во всем виновата Noctiluca.
Во всем виновата Noctiluca.
Владивосток, 5 мая, PrimaMedia.
Море у берегов Владивостока вновь изменило цвет
«Волноваться тут нечему — это естественное событие и причин для беспокойства быть не может. Оранжевое цветение вызвано массовым развитием планктонной водоросли Noctiluca», — уточнила Татьяна Орлова.
Процесс цветения отмечается ежегодно, правда, в этом году море стало оранжевым немного раньше обычного срока. Но и это ученые называют нормальным, ведь и весна нынче ранняя и теплая.
«Известны истории, когда рыбаки высверливают лунки, а оттуда выливается коричневая вода. Вот это не всегда сливы канализации. Оттенок воды в период цветения водорослей может быть от оранжевого и зеленого до коричневого и розового», — подчеркнула Орлова.
По словам руководителя Центра мониторинга вредоносных микроводорослей дальневосточных морей, на сегодня Noctiluca зафиксирована в бухте Федорова на Эгершельде, на Чайке, в районе Токаревского маяка, Спортивной гавани и даже в районе Славянки.
Специалисты утверждают, что цветение водоросли Noctiluca не опасно для человека. Оранжевые полосы в районе приморских пляжей не стоит путать с токсичными красными приливами, случающимися иногда на Камчатке и вызываемыми родственниками нашей микроводоросли.
Кстати, подобное природное явление сейчас наблюдается и в Мраморном море у берегов Турции.