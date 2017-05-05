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08:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Море у берегов Владивостока окрасилось в оранжевый цвет

Во всем виновата Noctiluca.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Владивосток, 5 мая, PrimaMedia.

Море у берегов Владивостока вновь изменило цвет из-за природных явлений, вызванных микроорганизмами. Жители приморской столицы заметили полосы оранжевого цвета в районе яхт-клуба на Эгершельде. Но старший научный сотрудник Института биологии моря ДВО РАН Татьяна Орлова, возглавляющая Центр мониторинга вредоносных микроводорослей дальневосточных морей пояснила корр. ИА PrimaMedia, что оранжевая расцветка прибрежной полосы объясняется действием микроорганизмов Noctiluca, известных как ночесветка.

«Волноваться тут нечему — это естественное событие и причин для беспокойства быть не может. Оранжевое цветение вызвано массовым развитием планктонной водоросли Noctiluca», — уточнила Татьяна Орлова.

Процесс цветения отмечается ежегодно, правда, в этом году море стало оранжевым немного раньше обычного срока. Но и это ученые называют нормальным, ведь и весна нынче ранняя и теплая.

«Известны истории, когда рыбаки высверливают лунки, а оттуда выливается коричневая вода. Вот это не всегда сливы канализации. Оттенок воды в период цветения водорослей может быть от оранжевого и зеленого до коричневого и розового», — подчеркнула Орлова.

По словам руководителя Центра мониторинга вредоносных микроводорослей дальневосточных морей, на сегодня Noctiluca зафиксирована в бухте Федорова на Эгершельде, на Чайке, в районе Токаревского маяка, Спортивной гавани и даже в районе Славянки.

Специалисты утверждают, что цветение водоросли Noctiluca не опасно для человека. Оранжевые полосы в районе приморских пляжей не стоит путать с токсичными красными приливами, случающимися иногда на Камчатке и вызываемыми родственниками нашей микроводоросли.

Кстати, подобное природное явление сейчас наблюдается и в Мраморном море у берегов Турции.

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