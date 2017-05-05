Глава Дальнегорска Игорь Сахута останется в СИЗО до середины июля

Владивосток, 5 мая, PrimaMedia.

На два месяца Ленинский районный суд Владивостока продлил сегодня, 5 мая, срок ареста главы Дальнегорска Игоря Сахуты. Инстанция удовлетворила ходатайство следствия и оставила обвиняемого в превышении должностных полномочий чиновника в СИЗО, сообщили ИА PrimaMedia в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Приморью.

Ранее Ленинский суд продлил Сахуте содержание под стражей еще на три месяца, до 13 мая. Защита главы Дальнегорска пыталась оспорить решение первой инстанции в Приморском краевом суде и изменить меру пресечения на домашний арест или освободить чиновника под залог. Выслушав доводы сторон, суд пришел к мнению, что Игорь Сахута, находясь на более мягкой мере пресечения, может воспрепятствовать производству по уголовному делу, уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей в силу занимаемого им должностного положения, ведь от занимаемой должности он до сих пор не отстранен. Поэтому краевой суд оставил постановление районного суда без изменения.

— Сегодня Ленинский суд оставил Игоря Сахуту в СИЗО еще на 2 месяца, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по краю Аврора Римская.

Напомним, в декабре 2016 года в отношении главы Дальнегорска было возбуждено уголовное дело, а сам он отправлен в СИЗО. По версии следствия, администрация городского округа при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приобрела 34 квартиры по завышенным ценам. В результате этих деяний Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджету Приморского края и бюджету Дальнегорского городского округа был причинен материальный ущерб в размере не менее 22 млн рублей.

В январе 2017 года в отношении Игоря Сахуты было возбуждено еще одно дело, чиновнику вменяется незаконное участие в предпринимательской деятельности. Следствие считает, что Сахута лично и через третьи лица управлял коммерческой компанией, что запрещено, а также оказывал ей покровительство, создавая все условия для получения контрактов с городской администрацией.