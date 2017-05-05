В Челябинске провели генеральную репетицию Парада Победы

Затем по площади проехала автобронетанковая техника времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода, а также несколько образцов современной военной техники — бронетранспортеры, грузовики «Урал», КАМАЗы, пушки и другие.

Всего в репетиции приняли участие 2200 человек. По главной площади города промаршировали кадеты-барабанщики, расчеты авиационного городка, колонны регионального полицейского главка, ГУФСИН региона, пограничного управления, МЧС, кинологи, ветераны боевых действий и военной службы, курсанты военного факультета Южно-Уральского государственного факультета.

Два раза проводилась репетиция театрального эпилога. В этом году лучшие коллективы города покажут постановку под композицию «Жить». В театрализованном представлении задействовано около 500 артистов разных возрастов. Впервые в прологе примут участие артисты в ограниченными физическими возможностями, и будет организован сурдоперевод песни, сопровождающей выступление.

Во время генеральной репетиции специалисты Ростелекома проверили мощную акустическую систему, которая обеспечит качественный звук во время Парада, и согласовали свои действия с другими участниками.

Девятого мая Парад Победы в Челябинске начнется в 12 часов по местному времени. Почётными участниками и зрителями торжественного построения на площади Революции 9 мая традиционно станут ветераны.