Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Сотрудники ФСБ открыли огонь на границе с Украиной
10 профессий, которые будут востребованы через пять лет
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Филипп Неполиткорректный: скандальные высказывания принцаГерцог Эдинбургский известен своими неосторожными и часто весьма неполиткорректными замечаниями.
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Манчестер Юнайтед» победил «Сельту» в полуфинале Лиги Европы
Канада в погоне за Россией. Представление группы В на ЧМ-2017
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
9Юбилей Корейской народной армии
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Подготовка техники к Параду Победы
08:42 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске провели генеральную репетицию Парада Победы

В Челябинске на площади Революции 4 мая состоялась генеральная репетиция торжественного построения в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в репетиции приняли участие 2200 человек. По главной площади города промаршировали кадеты-барабанщики, расчеты авиационного городка, колонны регионального полицейского главка, ГУФСИН региона, пограничного управления, МЧС, кинологи, ветераны боевых действий и военной службы, курсанты военного факультета Южно-Уральского государственного факультета.

Затем по площади проехала автобронетанковая техника времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода, а также несколько образцов современной военной техники — бронетранспортеры, грузовики «Урал», КАМАЗы, пушки и другие.

Два раза проводилась репетиция театрального эпилога. В этом году лучшие коллективы города покажут постановку под композицию «Жить». В театрализованном представлении задействовано около 500 артистов разных возрастов. Впервые в прологе примут участие артисты в ограниченными физическими возможностями, и будет организован сурдоперевод песни, сопровождающей выступление.

Во время генеральной репетиции специалисты Ростелекома проверили мощную акустическую систему, которая обеспечит качественный звук во время Парада, и согласовали свои действия с другими участниками.

Девятого мая Парад Победы в Челябинске начнется в 12 часов по местному времени. Почётными участниками и зрителями торжественного построения на площади Революции 9 мая традиционно станут ветераны.

После завершения торжественного шествия вся техника переместится на Театральную площадь Челябинска. Можно будет поближе познакомиться и сфотографироваться на ее фоне. Там же будут работать полевые кухни и кухни народов мира.

В День Победы, 9 мая, с 10−00 до 14 часов движение будет закрыто на шести участках: по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы (Свердловский будет свободен) и на участке от Артиллерийской до Танкистов (на время прохождения колонны); по улице Тимирязева от Свободы до Свердловского проспекта; по улице Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина; по улице Елькина от Тимирязева до Воровского; по улице Цвиллинга от улицы Труда до улицы Тимирязева.

В 15 часов в Челябинске запланировано шествие «Бессмертного полка». Празднование завершится салютом в 22 часа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Еловом вместо лосихи с лосенком появился медведь, раздирающий лося
СМИ: Пентагон признал, что авиация ударила по мечети в Сирии
США возьмут на контроль российские порты Приморья из-за КНДР
СМИ: о чем умолчало правительство в отчете о майских указах
«Манчестер Юнайтед» победил в полуфинальном матче Лиги Европы
Мировые цены на нефть продолжили снижение
Республиканцы хотят урезать пенсию Обаме
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Спорт
Россия едет в Кельн за очередными медалями Подопечные Олега Знарка начнут выступление на чемпионате мира по хоккею матчем с командой Швеции
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
Московские новостройки подешевели на 7,6%
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь