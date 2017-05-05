В Челябинске провели генеральную репетицию Парада Победы
В Челябинске на площади Революции 4 мая состоялась генеральная репетиция торжественного построения в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В Челябинске на площади Революции 4 мая состоялась генеральная репетиция торжественного построения в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Всего в репетиции приняли участие 2200 человек. По главной площади города промаршировали
Затем по площади проехала автобронетанковая техника времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода, а также несколько образцов современной военной техники — бронетранспортеры, грузовики «Урал», КАМАЗы, пушки и другие.
Два раза проводилась репетиция театрального эпилога. В этом году лучшие коллективы города покажут постановку под композицию «Жить». В театрализованном представлении задействовано около 500 артистов разных возрастов. Впервые в прологе примут участие артисты в ограниченными физическими возможностями, и будет организован сурдоперевод песни, сопровождающей выступление.
Во время генеральной репетиции специалисты Ростелекома проверили мощную акустическую систему, которая обеспечит качественный звук во время Парада, и согласовали свои действия с другими участниками.
Девятого мая Парад Победы в Челябинске начнется в 12 часов по местному времени. Почётными участниками и зрителями торжественного построения на площади Революции 9 мая традиционно станут ветераны.
После завершения торжественного шествия вся техника переместится на Театральную площадь Челябинска. Можно будет поближе познакомиться и сфотографироваться на ее фоне. Там же будут работать полевые кухни и кухни народов мира.
В День Победы, 9 мая, с 10−00 до 14 часов движение будет закрыто на шести участках: по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы (Свердловский будет свободен) и на участке от Артиллерийской до Танкистов (на время прохождения колонны); по улице Тимирязева от Свободы до Свердловского проспекта; по улице Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина; по улице Елькина от Тимирязева до Воровского; по улице Цвиллинга от улицы Труда до улицы Тимирязева.
В 15 часов в Челябинске запланировано шествие «Бессмертного полка». Празднование завершится салютом в 22 часа.