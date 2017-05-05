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08:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Антифашист Алексей Сутуга вышел на свободу из колонии Ангарска

Известный активист отсидел чуть более 3 лет за массовые беспорядки и побои.

Источник: IrkutskMedia.ru

Активист антифашистского движения Алексей Сутуга вышел на свободу из исправительной колонии общего режима № 14 в Ангарске накануне, 4 мая. Молодой человек полностью отбыл назначенный ему судом срок — 3 года 1 месяц. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

«Районный суд Москвы осудил активиста антифашистского движения по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), по ч. 2 ст. 116 УК РФ (побои). Назначенный судом срок составил 3 года 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил одного из лидеров молодежного антифашистского движения Алексея Сутугу в сентябре 2014 года.

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