В небе над Красноярском пройдет яркий звездный дождь
Метеоры лучше всего наблюдать в предрассветные часы вдали от городских огней, в ясную безоблачную погоду.
Метеоры лучше всего наблюдать в предрассветные часы вдали от городских огней, в ясную безоблачную погоду.
Рано утром 6 мая жители Земли смогут наблюдать пик активности метеорного потока
Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу планеты на высотах 100−120 км со скоростью около 66 км/с и сгорают, оставляя яркий светящийся след. 6 мая на небе можно будет увидеть до 40−50 метеоров в час.
«Метеоры лучше всего наблюдать в предрассветные часы вдали от городских огней, в ясную безоблачную погоду. Скорость метеоров достаточно высока. Это быстрые белые метеоры», — сообщает Московский планетарий.
Радиант (область небесной сферы, кажущаяся источником метеоров) Майских Акварид находится в созвездии Водолея и к утру виден на
После своего максимума активность метеорного потока
Добавим, что ближайшей ночью синоптики прогнозируют в Красноярске дождливую погоду. Ясная ночь, по прогнозам портала Gismeteo.ru, ожидается только 8 мая.