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08:46 (мск), источник: Вести Иркутск

Расселить дома возле ГЭС хотят власти в Иркутске. Жильцы с этим не согласны

Жители нескольких домов в Иркутске внезапно узнали, что власти признали жильё аварийным и скоро их переселят. Однако стены в квартирах вовсе не рушатся. Между тем есть в городе здания, которые действительно ветхие, и люди по нескольку лет не могут дождаться переезда. Почему так выходит?

Источник: Вести Иркутск

— Нигде ничего не осыпается. Ничего не перекошено. Всё ровненько.

Образцовый порядок, хотя ремонта не было уже несколько лет. Показывать и доказывать пригодность для проживания в своей квартире иркутянка Галина Гончаренко готова теперь, кажется, всем. О том, что её переселяют, женщина узнала из объявления на подъезде, как и жители ещё 16 соседних домов:

— Мы никто не знали. Мы увидели объявление на подъездах, что объявили нам приговор о порядке расселения. Все были, конечно, в шоке.

Оказалось, эти двухэтажные дома в районе остановки «Управление ГЭС» признали аварийными. И без их ведома, уверяют жильцы. Заключение вынесла специальная комиссия, которая по заказу администрации Иркутска провела обследование зданий:

— Фундаменты — недопустимы, стены — недопустимы, межэтажные перекрытия — недопустимы, чердачные перекрытия — недопустимы.

Судя по заключению, говорит старший по дому Алексей Димиденко, основания веские. Вот только как специалистам удалось определить ветхость стропил, кровли, фундамента, перекрытий лишь по визуальному осмотру, недоумевает он. Под снос попал даже дом, в котором лишь в декабре закончился капитальный ремонт.

— Там написано, что мы живём в землянках. У нас ничего нет — ни крыши, ни домов, ни стропил. Все стены перекошены. По 47-му постановлению там порядка 37 пунктов надо проверить для того, чтобы признать дом аварийным, — говорит житель Иркутска Алексей Димиденко.

Эти дома возвели в 50-х годах, но они ещё не отслужили свой срок, говорят жители. Они уверены, расселяют их, чтобы построить здесь новый квартал.

— Это просто захват территорий. Рейдерский захват. Им нужна наша земля. Вот и всё, — говорит житель Иркутска Юлия Рябцева.

То, что этой территорией возле Иркутского водохранилища заинтересовался застройщик, в администрации города не скрывают. Фонд капитального ремонта признал аварийным один из домов на улице Бочкина. Тогда и решено было обследовать и соседние дома.

— Мы проанализировали территорию вокруг и поняли, что в границу может входить 17 домов. И вообще это может быть интересной территорией для застройщиков. Провели ряд встреч с застройщиками, может им это быть интересным или нет. Потому как стараемся свои усилия направлять на ту территорию, которая экономически эффективной может быть. Застройщик может на неё выйти, — говорит начальник департамента реализации градостроительной политики администрации Иркутска Ольга Иванова.

За счёт застройщиков в администрации и надеются переселить жителей аварийных домов. Сейчас в Иркутске таких числится 450. А в год за счёт городского бюджета расселяют не больше 6 домов.

А жильцам этого дома, наоборот, пришлось доказывать, что их дом аварийный. И его признали таким. Но на этом всё и остановилось. Уже пять лет люди ждут расселения.

Жители этого дома в Радищева даже сами заказали экспертизу своего жилья, чтобы комиссия наконец увидела искорёженные стены, прогнившие перекрытия и канализационные стоки, на которых стоит ветхая двухэтажка:

— Всё сыпется. Видите, вот оттуда всё вот так.

Жители домов на улицах Крупской, Безбокова, Бочкина, Гидростроителей встали на защиту своего жилья. А тем временем администрация города решила заказать более тщательное, инструментальное обследование. И если оно признает их аварийными, сноса не избежать.

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