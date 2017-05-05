Прокуратура требует не пускать омичей в леса

Ситуация усугубляется жаркой и сухой погодой, а также намеренными или случайными поджогами травы, из-за которых произошло 95% лесных пожаров в области.

В связи с этим со вчерашнего дня и до 4 июня в регионе был введен особый противопожарный режим, когда полностью запрещены любые действия с открытым огнем, в том числе и разведение костров, проведение пожароопасных работ, выжигание травы. Нарушение данных требований карается штрафом: для физлиц — 2−4 тысячи рублей, для должностных лиц — 15−30 тысяч, для юрлиц — 400−500 тысяч.