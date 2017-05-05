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09:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Вторые майские в Воронеже будут прохладными и дождливыми

На День Победы в городе будет облачно, небольшие осадки и +12.

Погода на вторых майских праздниках в Воронеже значительно испортится. Если 6 и 7 мая в городе будет еще солнечно и до +19, то 8 и 9 мая — пасмурно, дождливо и всего +12. Подробный прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр.

В пятницу, 5 мая, +16 градусов, преимущественно солнечно, ветер северо-восточный, 5−10 м/сек. Самым теплым этот день в метеоистории Воронежа был в 2013 году, когда воздух прогрелся до +27,9 а самым холодным — в 1999-м: тогда синоптики зафиксировали 2,6 градуса мороза.

В субботу, 6 мая, ночью +3, днем +18 градусов. Солнечно, сухо, ветер западный со скоростью 5−10 м/сек.

В воскресенье, 7 мая, ночью +8, днем +19 градусов. Преимущественно солнечно, небольшой дождь, ветер западный, 5−10 м/сек.

Понедельник, 8 мая, станет самым холодным днем на вторых майских. Ночью +6, днем всего +11 градусов. Пасмурно, дождливо, ветер восточный, 5−10 м/сек.

Во вторник, 9 мая, ночью +6, днем +12 градусов. Облачная и дождливая погода сохранится, ветер северо-западный, 5−10 м/сек.

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