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10:09 (мск), источник: Интерфакс

Три четверти россиян собрались отмечать День Победы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — Праздновать День Победы 9 мая в нынешнем году собираются 76% россиян — это самый высокий показатель с 2000 года (67%), сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

Источник: РИА "Новости"

Чаще других так отвечают руководители и управленцы (84%), специалисты (81%) рабочие (78%), и в целом мужчины (78%), россияне со средним образованием (79%), с невысоким потребительским статусом (75%) и проживающие в городах с населением 100−500 тысяч человек (82%).

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Год назад социологи спрашивали у россиян об их намерениях принять участие в шествии «Бессмертного полка» в 2017 году и тогда утвердительный ответ давали 67%. Однако чем ближе дата, тем меньше желающих: последние данные показывают, что участвовать в акции собираются 26%, а 65% — нет.

Прежде всего, собираются участвовать в шествии учащиеся и студенты (43%), специалисты (35%), служащие (34%) и в целом женщины (29%), россияне 25−55 лет (27%), с высшим образованием (31%), с относительно высоким потребительским статусом (28%) и жители городов с населением 100−500 тысяч человек (33%).

Опрос был проведен 21—24 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

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