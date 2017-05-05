Три четверти россиян собрались отмечать День Победы

Чаще других так отвечают руководители и управленцы (84%), специалисты (81%) рабочие (78%), и в целом мужчины (78%), россияне со средним образованием (79%), с невысоким потребительским статусом (75%) и проживающие в городах с населением 100−500 тысяч человек (82%).

Год назад социологи спрашивали у россиян об их намерениях принять участие в шествии «Бессмертного полка» в 2017 году и тогда утвердительный ответ давали 67%. Однако чем ближе дата, тем меньше желающих: последние данные показывают, что участвовать в акции собираются 26%, а 65% — нет.

Прежде всего, собираются участвовать в шествии учащиеся и студенты (43%), специалисты (35%), служащие (34%) и в целом женщины (29%), россияне 25−55 лет (27%), с высшим образованием (31%), с относительно высоким потребительским статусом (28%) и жители городов с населением 100−500 тысяч человек (33%).