Обновленную аллею «Океан звезд» откроют во Владивостоке 11 мая

Владивосток, 5 мая, PrimaMedia.

Торжественное открытие аллеи «Океан звезд» с отпечатками рук и автографами знаменитых российских и зарубежных актеров и режиссеров состоится 11 мая в 18.00 у кинотеатра «Океан» во Владивостоке. Отлитые отпечатки рук звезд, посетивших кинофестиваль АТР «Меридианы Тихого», увековечат в бронзе, и теперь это станет ежегодной традицией, сообщили ИА PrimaMedia в сети кинотеатров «Иллюзион».

На мероприятии будут присутствовать сотрудники и актеры приморских театров, деятели культуры, организаторы кинофестиваля «Меридианы Тихого». Прогуливаясь по аллее около кинотеатра «Океана», теперь можно будет увидеть знаменитые руки Карена Шахназарова, Федора Бондарчука, Вадима Абдрашитова, Джулии Ормонд, Ким Ки Дука, Режиса Варнье, Рока Бриннера. Список будет постоянно пополняться.

Торжественное открытие аллеи звезд приурочено к премьере отечественного фильма «Большой» (реж. Валерий Тодоровский). Картина рассказывает о юной и необычайно талантливой танцовщице Юле Ольшанской из маленького шахтерского городка. Она вытягивает «счастливый билет»: ее замечает бывший артист балета Потоцкий и прочит будущее великой балерины, достойной главной сцены страны. Превращение в приму потребует невероятного самоотречения, и Юля на собственном опыте должна будет убедиться, что большой балет — это не только белизна пачек, золото лож и скольжение шелковых лент. Но никакие препятствия не остановят того, у кого есть большая мечта.

Сценарий фильма создавался несколько лет, а съемочный процесс занял 80 дней и проходил в Минске, Кировске и Москве — на исторической сцене Большого театра. На съемочной площадке были задействованы более 500 костюмов и 70 профессиональных артистов балета.