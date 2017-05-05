«Бессмертный полк» в Екатеринбурге соберет 70 тысяч человек

К традиционной акции «Бессмертный полк» 9 мая в столице Урала подключатся до 70 тысяч человек. Если же погода подкачает, то число участников может сократиться до 30−50 тысяч, сообщил «Уралинформбюро» координатор акции Валерий Басай. «В любом случае пройти успеют все, никого подгонять не будут, после нас никого нет», — уточнил он.

Пунктов сбора участников традиционно будет два: не перекрестке Толмачева — Первомайская и у Храма-на-Крови. Но первый будет работать только с 9 до 10 часов утра. «Отстающие» смогут влиться в колонну только у Храма.

Маршрут также останется традиционным: от Главпочтамта, по проспекту Ленина, мимо Площади 1905 года, до Московской. Во главе колонны понесут знамя Победы. Проходя мимо главной площади, «Бессмертный полк» выпустит в небо сотню голубей как символ мира.