7 мая центр Перми вновь перекроют
В воскресенье на Октябрьской площади состоится заключительная репетиция парада в честь Дня Победы. По этой причине общественный транспорт и автомобили будут объезжать этот участок.
В воскресенье на Октябрьской площади состоится заключительная репетиция парада в честь Дня Победы. По этой причине общественный транспорт и автомобили будут объезжать этот участок.
7 мая с 09:30 до 16:00 участники парада, в честь 72-ой годовщины со дня победы в ВОВ, соберутся на Октябрьской площади для последней репетиции.
На время ее проведения будет перекрыто движение по следующим улицам:
— Екатерининская от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева без остановки движения по улицам Газеты Звезда и Куйбышева;
— Луначарского от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева без остановки движения по улицам Газеты Звезда и Куйбышева;
— Комсомольскому проспекту (четная и нечетная сторона) от улицы Пушкина до улицы Ленина, без остановки движения по улицам Ленина и Пермская;
— Комсомольскому проспекту (четная сторона) от улицы Ленина до улицы Монастырской без ограничения движения по пересекающим улицам Ленина, Советская и Петропавловская.
Автобусы № 3, № 10, № 14, № 33, № 68 будут следовать в объезд, маршруты № 7 и № 41 в направлении центра будут двигаться до остановки «улица Попова».
Троллейбусы № 1 будут ездить в сторону центра по маршруту «Улица Гусарова — Центральный рынок», троллейбусы № 5 будут следовать сообщением «Улица Гусарова — Комсомольская площадь».