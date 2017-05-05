Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Генпрокуратуру попросили проверить назначение сына вице-премьера
В Москве могут отменить последний звонок
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Мозякин, Панарин и Капризов вошли в состав сборной России на ЧМ
13 звезд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Подготовка техники к Параду Победы
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
9Юбилей Корейской народной армии
08:58 (мск), источник: Новости Перми

7 мая центр Перми вновь перекроют

В воскресенье на Октябрьской площади состоится заключительная репетиция парада в честь Дня Победы. По этой причине общественный транспорт и автомобили будут объезжать этот участок.

7 мая с 09:30 до 16:00 участники парада, в честь 72-ой годовщины со дня победы в ВОВ, соберутся на Октябрьской площади для последней репетиции.

На время ее проведения будет перекрыто движение по следующим улицам:
— Екатерининская от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева без остановки движения по улицам Газеты Звезда и Куйбышева;
— Луначарского от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева без остановки движения по улицам Газеты Звезда и Куйбышева;
— Комсомольскому проспекту (четная и нечетная сторона) от улицы Пушкина до улицы Ленина, без остановки движения по улицам Ленина и Пермская;
— Комсомольскому проспекту (четная сторона) от улицы Ленина до улицы Монастырской без ограничения движения по пересекающим улицам Ленина, Советская и Петропавловская.

Автобусы № 3, № 10, № 14, № 33, № 68 будут следовать в объезд, маршруты № 7 и № 41 в направлении центра будут двигаться до остановки «улица Попова».

Троллейбусы № 1 будут ездить в сторону центра по маршруту «Улица Гусарова — Центральный рынок», троллейбусы № 5 будут следовать сообщением «Улица Гусарова — Комсомольская площадь».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
7 мая центр Перми вновь перекроют
СМИ: Пентагон признал, что авиация ударила по мечети в Сирии
США возьмут на контроль российские порты Приморья из-за КНДР
СМИ: о чем умолчало правительство в отчете о майских указах
«Манчестер Юнайтед» победил в полуфинальном матче Лиги Европы
Мировые цены на нефть продолжили снижение
Республиканцы хотят урезать пенсию Обаме
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Спорт
Россия едет в Кельн за очередными медалями Подопечные Олега Знарка начнут выступление на чемпионате мира по хоккею матчем с командой Швеции
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь