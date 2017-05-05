7 мая центр Перми вновь перекроют

7 мая с 09:30 до 16:00 участники парада, в честь 72-ой годовщины со дня победы в ВОВ, соберутся на Октябрьской площади для последней репетиции.

На время ее проведения будет перекрыто движение по следующим улицам:

— Екатерининская от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева без остановки движения по улицам Газеты Звезда и Куйбышева;

— Луначарского от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева без остановки движения по улицам Газеты Звезда и Куйбышева;

— Комсомольскому проспекту (четная и нечетная сторона) от улицы Пушкина до улицы Ленина, без остановки движения по улицам Ленина и Пермская;

— Комсомольскому проспекту (четная сторона) от улицы Ленина до улицы Монастырской без ограничения движения по пересекающим улицам Ленина, Советская и Петропавловская.



Автобусы № 3, № 10, № 14, № 33, № 68 будут следовать в объезд, маршруты № 7 и № 41 в направлении центра будут двигаться до остановки «улица Попова».



Троллейбусы № 1 будут ездить в сторону центра по маршруту «Улица Гусарова — Центральный рынок», троллейбусы № 5 будут следовать сообщением «Улица Гусарова — Комсомольская площадь».