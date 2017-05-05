В Омске городской транспорт в День Победы будет работать до 24.00

Городской транспорт в День победы будет работать до полуночи, сообщает пресс-служба мэрии города.

Всего на маршруты выйдет около 100 автобусов, троллейбусов и трамваев. Кроме этого, развозить омичей по домам после салюта будут и маршрутки.

Специалисты департамента транспорта отмечают, что из-за проведения праздничных мероприятий изменятся схемы движения транспорта.

9 мая с 8.00 до 12.00.

автобусы № 20, 22, 33, 59, 69, 109, 110 с улицы Красный Путь в обоих направлениях поедут по улицам 7-я Северная, улице Герцена, улице Гагарина, проспекту Карла Маркса, далее — по утвержденным схемам;

автобус № 73 с улицы Красный Путь в обоих направлениях поедет по улицам 7-я Северная, Герцена, при движении в направлении поселка Чкаловский — по улице Ленина (в обратном направлении по улице Гагарина, проспекту Карла Маркса);

автобусы № 23, 24, 64, 95 с моста имени 60-летия Победы поедут по улице Фрунзе, улице Герцена, улице Интернациональная, улице Гагарина, обратно: с улицы Гагарина по улице Гусарова, улице Булатова, далее — по утвержденным схемам с проездом через мост имени 60-летия Победы;

автобус № 63 с улицы Орджоникидзе в направлении центра поедет по улицам Фрунзе, Герцена, Интернациональная, обратно: с улицы Гагарина по улицам Гусарова, Булатова, Орджоникидзе;

троллейбусы № 2 и 4 в День Победы работать не будут.

9 мая с 11.00 до 11.45 из-за шествия партии КПРФ будет перекрыто движение всех видов транспорта по правой стороне Ленинградского моста на участке от Ленинградской площади в направлении улицы Енисейской до остановки «Парк Победы». В это время движение автобусов на этих участках дорог будет приостановлено.

С 12.00 до 14.00 из-за проведения соревнований по велосипедному спорту будет закрыто движение по улице 60 лет Победы на участке от улицы Транссибирской до пересечения с Тюкалинской развилкой. Также автобус № 21 в связи с перекрытием дорог поедет по улице Суворова.

С 12.00 до 18.00 в связи с проведением акции «Бессмертный полк» проезд запретят по: