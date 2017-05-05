Девять видов праздничного салюта увидят 9 мая ростовчане
Девять видов праздничного салюта увидят жители донской столицы 9 мая.
Девять видов праздничного салюта увидят жители донской столицы 9 мая.
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При проведении салютов задействуют около 90 единиц орудий различных типов, в том числе 122-миллиметровые гаубицы, 76-миллиметровые дивизионные пушки, салютные пусковые установки и фейерверочные комплексы «Радуга».
Салютные расчеты произведут более 3 тыс. фейерверочных и около 1,5 тыс. холостых артиллерийских выстрелов.