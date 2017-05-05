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09:43 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Девять видов праздничного салюта увидят 9 мая ростовчане

Девять видов праздничного салюта увидят жители донской столицы 9 мая.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, 72-ю годовщину Победы отметят салютом в Ростове, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Новочеркасске, Астрахани, Севастополе, Керчи, Симферополе и Новороссийске.

При проведении салютов задействуют около 90 единиц орудий различных типов, в том числе 122-миллиметровые гаубицы, 76-миллиметровые дивизионные пушки, салютные пусковые установки и фейерверочные комплексы «Радуга».

Салютные расчеты произведут более 3 тыс. фейерверочных и около 1,5 тыс. холостых артиллерийских выстрелов.

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