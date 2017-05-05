«Слава Богу, на этот раз не Россия»: посольство РФ пошутило над Times

«Слава Богу, на этот раз не Россия», — говорится на странице диппредставительства в Twitter. ​Своей публикацией ведомство делает отсылку к многочисленным заметкам в западных СМИ о том, что Россия якобы каким-то образом повлияла на выборы в США и теперь может вмешаться в выборы во Франции и Германии.

В частности, председатель либеральной французской партии «Вперед!» Ришар Ферран заявил, что кандидат в президенты Эмманюэль Макрон стал мишенью российских хакеров и что Москва якобы пытается помочь «пророссийскому кандидату» Марин Ле Пен прийти к власти. Однако каких-либо доказательств этого до сих пор предъявлено не было. Посольство России в Великобритании уже не раз публиковало твиты ироничного содержания. В частности, в ответ на заявление британского премьер-министра Терезы Мэй о том, что с Владимиром Путиным надо придерживаться политики «участвуй, но берегись!», ведомство опубликовало небольшое стихотворение.