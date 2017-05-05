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09:29 (мск), источник: РИА Новости

«Слава Богу, на этот раз не Россия»: посольство РФ пошутило над Times

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Посольство России в Великобритании пошутило над газетой The Times, опубликовавшей на первой полосе статью под названием «Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй».

«Слава Богу, на этот раз не Россия», — говорится на странице диппредставительства в Twitter.

​Своей публикацией ведомство делает отсылку к многочисленным заметкам в западных СМИ о том, что Россия якобы каким-то образом повлияла на выборы в США и теперь может вмешаться в выборы во Франции и Германии.

В частности, председатель либеральной французской партии «Вперед!» Ришар Ферран заявил, что кандидат в президенты Эмманюэль Макрон стал мишенью российских хакеров и что Москва якобы пытается помочь «пророссийскому кандидату» Марин Ле Пен прийти к власти.

Однако каких-либо доказательств этого до сих пор предъявлено не было.

Посольство России в Великобритании уже не раз публиковало твиты ироничного содержания. В частности, в ответ на заявление британского премьер-министра Терезы Мэй о том, что с Владимиром Путиным надо придерживаться политики «участвуй, но берегись!», ведомство опубликовало небольшое стихотворение.

​"Участвуй, но берегись!, — сказала премьер-министр. Но, насколько нам известно, холодная война давно закончилась.

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