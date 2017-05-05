Курт Рассел и Голди Хоун получили звезды на «Аллее славы» в Голливуде

Рассел и Хоун состоят в гражданском браке более 30 лет, впервые встретившись еще в 1968 году. На чествовании присутствовали дочь Хоун актриса Кейт Хадсон и режиссер Квентин Тарантино, в фильмах которого неоднократно снимался Рассел.

«Как будто мы только что поженились. Мы еще никогда не бывали вдвоем на такой церемонии», — пошутила 71-летняя Хоун, слова которой приводит газета Telegraph.