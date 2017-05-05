Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Кадыров получил тяжелую травму
«Турция не может себе это позволить»: эксперт о сделке с Россией
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Манчестер Юнайтед» победил «Сельту» в полуфинале Лиги Европы
Канада в погоне за Россией. Представление группы В на ЧМ-2017
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Бал Met Gala 2017
09:46 (мск), источник: РИА Новости

Курт Рассел и Голди Хоун получили звезды на «Аллее славы» в Голливуде

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Голливудская пара Курт Рассел и Голди Хоун получили именные звезды на «Аллее славы» в Голливуде.

Источник: AFP 2017

Рассел и Хоун состоят в гражданском браке более 30 лет, впервые встретившись еще в 1968 году. На чествовании присутствовали дочь Хоун актриса Кейт Хадсон и режиссер Квентин Тарантино, в фильмах которого неоднократно снимался Рассел.

«Как будто мы только что поженились. Мы еще никогда не бывали вдвоем на такой церемонии», — пошутила 71-летняя Хоун, слова которой приводит газета Telegraph.

«Я тебе обязан всей своей жизнью», — заявил в свою очередь 66-летний Рассел.

В настоящий момент на «Аллее славы», которая находится на Голливудском бульваре и на улице Вайн, более 2,5 тысячи именных звезд актеров, музыкантов, продюсеров, директоров и многих других людей, которые внесли вклад в индустрию развлечения и искусства. «Аллея славы» является одной из главных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новая российская атомная 'подлодка-сканер' способна на многое
СМИ: Пентагон признал, что авиация ударила по мечети в Сирии
Лекарства по рецепту могут стать бесплатными
СМИ: о чем умолчало правительство в отчете о майских указах
«Манчестер Юнайтед» победил в полуфинальном матче Лиги Европы
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
Республиканцы хотят урезать пенсию Обаме
«Игра престолов» помогла валюте Исландии вырасти
Спорт
Россия едет в Кельн за очередными медалями Подопечные Олега Знарка начнут выступление на чемпионате мира по хоккею матчем с командой Швеции
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях скоро подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь