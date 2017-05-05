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10:25 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Двух раненых бобрят доставили на лечение в зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде

Двух раненых бобрят доставили на лечение в зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Как сообщили в «Лимпопо», 2 мая съемочная группа телестанции «Сети-НН» привезла в зоопарк двух бобрят, найденных жительницей Нижнего Новгорода на берегу Волги в районе Васильсурска (Воротынский район Нижегородской области).

По словам журналистов, нору бобров с детёнышами в минувшие выходные во время прогулки по берегу реки обнаружила собака нижегородки. Раскапывая добычу, пёс ранил бобрят, поэтому женщина решила привезти животных в город, чтобы передать ветврачам.

В данный момент животные находятся на карантине, за ними осуществляется должный уход (опыт по выхаживанию бобров в зоопарке «Лимпопо» есть). При этом специалисты зоопарка отмечают, что всё произошедшее является для детёнышей большим стрессом.

«Бобрятам на вид от 8 до 12 суток. У одного из них диагностирован покус брюшной стенки, у второго в результате встречи с собакой парализована левая передняя и обе задние лапы. Скорее всего, выжить с такими травмами в дикой природе они бы не смогли, тем более, что и их родители могли побояться подходить к месту, истоптанному людьми и собакой. Сейчас с малышами проводятся все необходимые медицинские действия, будем лечить и надеяться на лучшее», — отмечает заместитель директора зоопарка «Лимпопо» по зооветчасти Василий Балдыгин.

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