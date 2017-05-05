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09:29 (мск), источник: СуперОмск

Опубликован график работы транспорта в Омске на 9 Мая

После праздничного салюта 9 мая омичей развезут по домам более сотни автобусов, троллейбусов и трамваев, сообщила пресс-служба мэрии.

Кроме того, из-за праздничных мероприятий и перекрытия ряда дорог будут изменены схемы движения некоторых маршрутов.

С 08:00 до 12:00 в связи с перекрытием Соборной площади, Красного Пути и Орджоникидзе (от Фрунзе до Интернациональной), Интернациональной (от Герцена до Красного Пути).

— автобусы №№ 20, 22, 33, 59, 69, 109, 110 с Красного Пути в обоих направлениях направятся по улицам 7-я Северная, Герцена, Гагарина, проспекту Карла Маркса, далее — по утвержденным схемам,

— автобусы № 73 с Красного Пути в обоих направлениях направятся по улицам 7-я Северная, Герцена, при движении в направлении Чкаловского — по Ленина, в обратном направлении — по Гагарина, проспекту Маркса), далее — по утвержденной схеме,

-автобусы №№ 23, 24, 64, 95 с метромоста поедут по улицам Фрунзе, Герцена, Интернациональной, Гагарина, обратно с Гагарина — по Гусарова, Булатова, далее — по утвержденным схемам,

— автобусы № 63 с Орджоникидзе в направлении центра города поедут по улицам Фрунзе, Герцена, Интернациональной, обратно с Гагарина — по улицам Гусарова, Булатова, Орджоникидзе, далее — по утвержденной схеме,

— движение троллейбусов № 2 и № 4 будет отменено.

С 11:00 до 11:45 в связи с проведением шествия КПРФ и перекрытием правой стороны Ленинградского моста (от Ленинградской площади до парка Победы) движение автобусов и троллейбусов, следующих в данном направлении, будет приостановлено.

С 12:00 до 14:00 в связи с проведением велогонки и перекрытием улицы 60 лет Победы (от Транссибирской до Тюкалинской развилки) автобусы № 21 с улицы Енисейской в обоих направлениях поедут по улице Суворова.

С 12:00 до 18:00 в связи с шествием Бессмертного полка и перекрытием участков улиц Красный Путь, Фрунзе, Орджоникидзе, Интернациональной, Ленина, Герцена, Думской, Лермонтова, Соборной площади и площади Победы.

— автобусы №№ 20, 22, 33, 59, 69, 73, 109, 110 с Красного Пути в обоих направлениях поедут по улицам 7-я Северная, Герцена, Гагарина, проспекту Карла Маркса, далее — по утвержденным схемам,

— автобусы № 63 с Орджоникидзе в обоих направлениях поедут по улицам 7-я Северная, Герцена, Гагарина, далее — по утвержденной схеме,

— автобусы №№ 23, 24, 64, 95 поедут по Ленинградскому мосту,

— движение троллейбусов № 2 и № 4 будет отменено.

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