Более 12 млн рублей направлено на выплаты ветеранам в Ростове перед 9 Мая

Согласно информации из официальных источников, материальную помощь получили инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, несовершеннолетние узники фашизма и военнослужащие последнего военного призыва.

По данным городских властей, в настоящее время в донской столице проживают 10147 ветеранов, в том числе 1239 инвалидов и участников ВОВ, 584 бывших несовершеннолетних узника фашизма, а также 116 блокадников, 5434 тружеников тыла и 2774 вдовы участников войны.