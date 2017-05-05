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14:01 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Более 12 млн рублей направлено на выплаты ветеранам в Ростове перед 9 Мая

12,3 млн рублей направлено из средств бюджетов разных уровней на денежные выплаты ветеранам в Ростове в преддверии 72-й годовщины Победы.

Согласно информации из официальных источников, материальную помощь получили инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, несовершеннолетние узники фашизма и военнослужащие последнего военного призыва.

По данным городских властей, в настоящее время в донской столице проживают 10147 ветеранов, в том числе 1239 инвалидов и участников ВОВ, 584 бывших несовершеннолетних узника фашизма, а также 116 блокадников, 5434 тружеников тыла и 2774 вдовы участников войны.

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