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11:56 (мск), источник: НИА Самара

9 мая в Самаре пустят специальные автобусы на кладбища

Стоимость проезда будет как в обычных городских автобусах.

В День Победы в Самаре будут совершаться специальные автобусные рейсы к кладбищам.

Маршруты:

— № 4к — «п. Управленческий — кладбище «Лесное»;
— № 27к — «площадь им. Кирова — кладбище «Зубчаниновское»;
— № 36д — «Хлебная площадь — кладбище «Рубежное»;
— № 36ю — «кладбище «Рубежное» — кладбище «Южное»;
— № 36э — «Хлебная площадь — кладбище «Рубежное»;
— № 67к — «п. Мехзавод — кладбище «Лесное»;
— № 77д — «Хлебная площадь — кладбище «Южное»;
— № 77э — «Хлебная площадь — кладбище «Южное».

Стоимость проезда будет как в обычных городских автобусах, пишет Самру.ру.

Также рейсы к кладбищам будут совершаться 3 июня (Троицкая суббота).

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