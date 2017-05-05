9 мая в Самаре пустят специальные автобусы на кладбища

В День Победы в Самаре будут совершаться специальные автобусные рейсы к кладбищам.

Маршруты:

— № 4к — «п. Управленческий — кладбище «Лесное»;

— № 27к — «площадь им. Кирова — кладбище «Зубчаниновское»;

— № 36д — «Хлебная площадь — кладбище «Рубежное»;

— № 36ю — «кладбище «Рубежное» — кладбище «Южное»;

— № 36э — «Хлебная площадь — кладбище «Рубежное»;

— № 67к — «п. Мехзавод — кладбище «Лесное»;

— № 77д — «Хлебная площадь — кладбище «Южное»;

— № 77э — «Хлебная площадь — кладбище «Южное».

Стоимость проезда будет как в обычных городских автобусах, пишет Самру.ру.

Также рейсы к кладбищам будут совершаться 3 июня (Троицкая суббота).