9 мая в Самаре пустят специальные автобусы на кладбища
Стоимость проезда будет как в обычных городских автобусах.
Стоимость проезда будет как в обычных городских автобусах.
В День Победы в Самаре будут совершаться специальные автобусные рейсы к кладбищам.
Маршруты:
— № 4к — «п. Управленческий — кладбище «Лесное»;
— № 27к — «площадь им. Кирова — кладбище «Зубчаниновское»;
— № 36д — «Хлебная площадь — кладбище «Рубежное»;
— № 36ю — «кладбище «Рубежное» — кладбище «Южное»;
— № 36э — «Хлебная площадь — кладбище «Рубежное»;
— № 67к — «п. Мехзавод — кладбище «Лесное»;
— № 77д — «Хлебная площадь — кладбище «Южное»;
— № 77э — «Хлебная площадь — кладбище «Южное».
Стоимость проезда будет как в обычных городских автобусах, пишет Самру.ру.
Также рейсы к кладбищам будут совершаться 3 июня (Троицкая суббота).