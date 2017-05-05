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09:47 (мск), источник: НТА-Приволжье

Синоптики прогнозируют дождь в Нижегородской области в конце недели

Ранее сообщалось, что заморозки до -2 градусов ожидаются местами в Нижегородской области 5—6 мая.

Синоптики прогнозируют дождь в Нижегородской области в конце недели.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 5 мая синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха составит +11 градусов. Ветер северо-западный, 4 м/с.

6 мая ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +5 градусов, днем +11 градусов. Ветер западный, 5 м/с.

7 мая — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +2 градусов ночью и +7 градусов днем. Ветер северо-западный, 4 м/с.

Ранее сообщалось, что заморозки до -2 градусов ожидаются местами в Нижегородской области 5—6 мая.

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