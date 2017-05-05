Синоптики прогнозируют дождь в Нижегородской области в конце недели
Ранее сообщалось, что заморозки до -2 градусов ожидаются местами в Нижегородской области
Ранее сообщалось, что заморозки до -2 градусов ожидаются местами в Нижегородской области
Синоптики прогнозируют дождь в Нижегородской области в конце недели.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 5 мая синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха составит +11 градусов. Ветер
6 мая ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +5 градусов, днем +11 градусов. Ветер западный, 5 м/с.
7 мая — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +2 градусов ночью и +7 градусов днем. Ветер
Ранее сообщалось, что заморозки до -2 градусов ожидаются местами в Нижегородской области