Разделением детей на «бедных» и «богатых» в екатеринбургской школе заинтересовалась прокуратура
Разделением детей на «бедных» и «богатых» в екатеринбургской школе заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство начало проверку.
Разделением детей на «бедных» и «богатых» в екатеринбургской школе заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство начало проверку.
Как сообщили Накануне.RU в
Напомним, ранее о разделении детей в одной из екатеринбургских школ рассказал писатель и продюсер Валерий Зеленогорский. По его словам, детей кормят за разными столами: малообеспеченные, неспособные сдать на дополнительное питание 500 руб. в месяц, сидят за отдельным столом.
«У них котлета на 50 (!) граммов меньше и им не положено яблоко», — отметил Зеленогорский.
Как подчеркнули в ведомстве, в ходе проверки будет обращено особое внимание на соблюдение требований законодательства о предоставлении детям из многодетных семей,
«В настоящее время факты предоставления разного комплекса блюд ученикам в зависимости от благосостояния их родителей, а также раздельного размещения в школьных столовых зафиксированы в двух школах Чкаловского и Кировского районов Екатеринбурга», — добавили в областной прокуратуре.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.