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09:47 (мск), источник: Nakanune.ru

Разделением детей на «бедных» и «богатых» в екатеринбургской школе заинтересовалась прокуратура

Разделением детей на «бедных» и «богатых» в екатеринбургской школе заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство начало проверку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, проверка инициирована по сообщениям средств массовой информации об ущемлении в школах прав детей из малообеспеченных семей.

Напомним, ранее о разделении детей в одной из екатеринбургских школ рассказал писатель и продюсер Валерий Зеленогорский. По его словам, детей кормят за разными столами: малообеспеченные, неспособные сдать на дополнительное питание 500 руб. в месяц, сидят за отдельным столом.

«У них котлета на 50 (!) граммов меньше и им не положено яблоко», — отметил Зеленогорский.

Как подчеркнули в ведомстве, в ходе проверки будет обращено особое внимание на соблюдение требований законодательства о предоставлении детям из многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, питания в образовательных организациях, а также законность взимания дополнительной родительской платы за улучшенное питание детей, соблюдение санитарных норм и правил. Прокуратура проверит соблюдение требований о нормах калорийности и порционности блюд в соответствии с возрастом обучающихся.

«В настоящее время факты предоставления разного комплекса блюд ученикам в зависимости от благосостояния их родителей, а также раздельного размещения в школьных столовых зафиксированы в двух школах Чкаловского и Кировского районов Екатеринбурга», — добавили в областной прокуратуре.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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