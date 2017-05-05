ГАИ проведет 5 мая рейд по Гомельскому району с квадрокоптером
Данное техническое новшество будет применяться сотрудниками ГАИ на Гомельщине впервые.
Данное техническое новшество будет применяться сотрудниками ГАИ на Гомельщине впервые.
МИНСК, 5 мая — Sputnik. Госавтоинспекция проведет 5 мая рейд по Гомельскому району с использованием квадрокоптера, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
По информации инспекции, рейдовые мероприятия начнутся в районе в 14:00.
«Новшеством будет то, что для достижения наибольшего результата будет использоваться квадракоптер», — сообщили в ГАИ.
Собеседники Sputnik уточнили, что при этом главными целями будет обеспечение безопасности дорожного движения, а также охрана общественного порядка и предотвращение совершения