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09:54 (мск), источник: Sputnik.by

ГАИ проведет 5 мая рейд по Гомельскому району с квадрокоптером

Данное техническое новшество будет применяться сотрудниками ГАИ на Гомельщине впервые.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Госавтоинспекция проведет 5 мая рейд по Гомельскому району с использованием квадрокоптера, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

По информации инспекции, рейдовые мероприятия начнутся в районе в 14:00.

«Новшеством будет то, что для достижения наибольшего результата будет использоваться квадракоптер», — сообщили в ГАИ.

Собеседники Sputnik уточнили, что при этом главными целями будет обеспечение безопасности дорожного движения, а также охрана общественного порядка и предотвращение совершения дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, с применением новой техники сотрудники милиции будут раскрывать уже совершенные преступления.

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