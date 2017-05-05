Первый в Беларуси музей мороженого открылся в Минске

Музей мороженого начал работу в ТРЦ Galleria Minsk. Он расположен на площади, равной четырем теннисным кортам, на которой разместились аттракционы и экспонаты. Все посетители музея смогут побывать в копии кафе-мороженого, которое было открыто в Париже в 1860 году, посмотреть, как выглядел самый большой пломбир в мире, оказаться на фабрике, где делают одноименное мороженое «Белы Полюс», продегустировать сладкий продукт.

Первый музей мороженого открылся в Италии. Сейчас такие музеи есть во многих городах мира, например, в Нью-Йорке, в Дублине. Они пользуются популярностью не только у местных жителей, но и туристов. Несколько дней назад музей мороженого появился в Лос-Анджелесе. Куратор минского музея мороженого Ольга Тишкевич отметила, что используя зарубежный опыт, его основатели, прежде всего, старались не потерять национальную идентичность. Работа по созданию музея проводилась вместе с историками, технологами и художниками. Важное место в нем отведено познавательной части. Здесь представлены более 20 зон, каждая из которых рассказывает об истории, вкусах и эволюции лакомства. Посетители увидят отдельный стенд о белорусском мороженом, а также аттракционы, которые расскажут все о вкусах, составе и внутренней кухне производства.