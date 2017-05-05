Первый в Беларуси музей мороженого открылся в Минске
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в Беларуси музей мороженого под названием «Белы Полюс» открылся в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы проекта.
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в Беларуси музей мороженого под названием «Белы Полюс» открылся в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы проекта.
Музей мороженого начал работу в ТРЦ Galleria Minsk. Он расположен на площади, равной четырем теннисным кортам, на которой разместились аттракционы и экспонаты. Все посетители музея смогут побывать в копии
Первый музей мороженого открылся в Италии. Сейчас такие музеи есть во многих городах мира, например, в
Музей мороженого будет работать с 5 мая по 31 июля. По мнению организаторов проекта, он станет местом не только для экскурсий, но также для