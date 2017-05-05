Новые монастыри появятся в четырех епархиях
Новые монастыри откроются в Челябинской, Читинской, Бузулукской и Якутской епархиях РПЦ.
Новые монастыри откроются в Челябинской, Читинской, Бузулукской и Якутской епархиях РПЦ.
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Новые монастыри откроются в Челябинской, Читинской, Бузулукской и Якутской епархиях Русской православной церкви (РПЦ), соответствующее решение было принято на заседании Священного синода. Об этом сообщила
«В связи с прошением митрополита Челябинского и Миасского Никодима открыть Богоявленский мужской монастырь города Челябинска; в связи с прошением митрополита Читинского и
В ходе заседания были также назначены наместники и игумены новых монастырей. В Челябинске игуменом назначен Афанасий (Фархудинов), в Чите игуменом стал иеромонах Софроний (Валов), в Якутии — Олимпиада (Шуртина), а в Оренбургской области наместником нового монастыря стал игумен Виталий (Климов).
Кроме того, Священный синод принял решение переименовать тюменский Ильинский женский монастырь в