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11:02 (мск), источник: ТАСС

Новые монастыри появятся в четырех епархиях

Новые монастыри откроются в Челябинской, Читинской, Бузулукской и Якутской епархиях РПЦ.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Новые монастыри откроются в Челябинской, Читинской, Бузулукской и Якутской епархиях Русской православной церкви (РПЦ), соответствующее решение было принято на заседании Священного синода. Об этом сообщила пресс-служба Московского патриархата.

«В связи с прошением митрополита Челябинского и Миасского Никодима открыть Богоявленский мужской монастырь города Челябинска; в связи с прошением митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского Димитрия открыть Успенский мужской монастырь города Читы; в связи с прошением архиепископа Якутского и Ленского Романа открыть Старо-Покровский женский монастырь города Покровска Хангаласского района Республики Саха (Якутия); в связи с прошением епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия открыть Спасо-Преображенский Бузулукский мужской монастырь города Бузулука Оренбургской области», — говорится в сообщении.

В ходе заседания были также назначены наместники и игумены новых монастырей. В Челябинске игуменом назначен Афанасий (Фархудинов), в Чите игуменом стал иеромонах Софроний (Валов), в Якутии — Олимпиада (Шуртина), а в Оренбургской области наместником нового монастыря стал игумен Виталий (Климов).

Кроме того, Священный синод принял решение переименовать тюменский Ильинский женский монастырь в Богородице-Рождественский, а также освободил от должности игумена воронежского Воскресенского Белогорского монастыря Симона (Камнева).

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