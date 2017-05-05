В Новосибирске оштрафовали и закрыли частную школу стюардесс, об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в Заельцовском районе работал центр дополнительного образования «Небо без границ», он обучал слушателей по специальности «Основы работы бортпроводника». Прокуратура провела проверку и выявила множество нарушений закона.

Центр допобразования не оборудовал помещение под учебный класс, в штате не было научных работников. Никто не проводил практических занятий. Обучение проводила бывшая бортпроводница, которая до этого никогда не занималась преподавательской деятельностью.

«Наряду с этим, выявлены нарушения законодательства о защите прав потребителей (в учебном помещении отсутствовала информация о юридическом лице, о наличии лицензий, сертификатов, о стоимости обучения), а также законодательства в сфере обработки персональных данных (собирались сведения о судимости, о состоянии здоровья, биометрические данные без письменного согласия слушателя, кандидата)», — рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство подало иск в суд на руководителя «Неба без границ». Суд встал на сторону прокуратуры, запретил компании работу и оштрафовал руководство на 160 тысяч рублей.