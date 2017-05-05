Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Кадыров получил тяжелую травму
Россия предложила Турции купить С-400
Ольга Шелест рада, что поздно стала мамой
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Мозякин, Панарин и Капризов вошли в состав сборной России на ЧМ
13 звезд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Бал Met Gala 2017
09:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске оштрафовали и закрыли частную школу стюардесс

По данным прокуратуры, центр «Небо без границ» грубо нарушал сертификационные и лицензионные требования, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В Новосибирске оштрафовали и закрыли частную школу стюардесс, об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в Заельцовском районе работал центр дополнительного образования «Небо без границ», он обучал слушателей по специальности «Основы работы бортпроводника». Прокуратура провела проверку и выявила множество нарушений закона.

Центр допобразования не оборудовал помещение под учебный класс, в штате не было научных работников. Никто не проводил практических занятий. Обучение проводила бывшая бортпроводница, которая до этого никогда не занималась преподавательской деятельностью.

«Наряду с этим, выявлены нарушения законодательства о защите прав потребителей (в учебном помещении отсутствовала информация о юридическом лице, о наличии лицензий, сертификатов, о стоимости обучения), а также законодательства в сфере обработки персональных данных (собирались сведения о судимости, о состоянии здоровья, биометрические данные без письменного согласия слушателя, кандидата)», — рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство подало иск в суд на руководителя «Неба без границ». Суд встал на сторону прокуратуры, запретил компании работу и оштрафовал руководство на 160 тысяч рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мужчина скончался на пороге Центральной районной больницы в Куйбышеве
Китайский самолет-конкурент Boeing совершил первый полет
Лекарства по рецепту могут стать бесплатными
СМИ: о чем умолчало правительство в отчете о майских указах
В Кельне и Париже стартует 81-й чемпионат мира по хоккею
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
Республиканцы хотят урезать пенсию Обаме
«Игра престолов» помогла валюте Исландии вырасти
Спорт
Россия едет в Кельн за очередными медалями Подопечные Олега Знарка начнут выступление на чемпионате мира по хоккею матчем с командой Швеции
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях скоро подорожает
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь