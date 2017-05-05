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10:05 (мск), источник: Новая Кубань

Круизный лайнер совершит первый рейс по побережью Кубани и Крыма

«Князь Владимир» отправится в плавание 6 мая.

Краснодар. 5 мая — Новая Кубань. Десятипалубное судно проведет свой презентационный рейс.

«Князь Владимир» начнет плавание из Олимпийского парка Сочи. На следующий день лайнер сделает остановку в Новороссийске, 9 и 10 мая пробудет в Ялте, а к 12 мая доберется до Севастополя. Затем отправится в обратный путь. Таким образом, круиз продлится почти неделю.

В дальнейшем лайнер будет совершать круизы по аналогичному маршруту. Отправляться в путь он будет каждое воскресенье из Сочи.

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