Круизный лайнер совершит первый рейс по побережью Кубани и Крыма

Краснодар. 5 мая — Новая Кубань. Десятипалубное судно проведет свой презентационный рейс.

«Князь Владимир» начнет плавание из Олимпийского парка Сочи. На следующий день лайнер сделает остановку в Новороссийске, 9 и 10 мая пробудет в Ялте, а к 12 мая доберется до Севастополя. Затем отправится в обратный путь. Таким образом, круиз продлится почти неделю.

В дальнейшем лайнер будет совершать круизы по аналогичному маршруту. Отправляться в путь он будет каждое воскресенье из Сочи.