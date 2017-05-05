Движение трамвая № 11 до ул. Рождественской возобновится в Нижнем Новгороде с 10 мая

Трамваи маршрута № 11 «Черный пруд — Благовещенская площадь» начнут работу в летний период с 10 мая 2017 года. Трамваи будут ходить ежедневно с 07:00 до 19:00.

Как сообщалось ранее, администрация Нижнего Новгорода планировала восстановить движение по маршруту после майских праздников. Трамваи на данном маршруте ежегодно приостанавливают свою работу в зимний период в связи с сезонным низким пассажиропотоком.

Напомним, что движение трамваев по маршрутам № 1, № 3 и № 27 в Нижнем Новгороде будет временно закрыто в течение мая 2017 года в связи с производством капитального ремонта трамвайных путей на улице Октябрьской революции.