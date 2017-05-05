В Иркутске прошла акция «Пламя гордости за Победу»

Патриотическая акция «Пламя гордости за Победу» прошла в Иркутске 4 мая 2017 года. Её провела областная общественная организация ветеранов Афганистана и участников боевых действий. Участие приняли военные, студенты и учащиеся иркутских вузов, ссузов и школ. Акция стартовала с митинга и возложения гирлянды и цветов к мемориалу и выступления вокальной группы «Афганцы Сибири». Факел для торжественного шествия зажег от Вечного огня ветеран Великой Отечественной войны полковник Георгий Александрович Максимов. Он участвовал в боях за освобождение Прибалтики, за личное мужество и проявленную отвагу награжден двумя орденами Красной звезды и орденом Отечественной войны 2-й степени, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания.

Приветствуя ветеранов и участников акции, председатель ЗС Сергей Брилка сказал: «Каждый раз, когда мы приходим в это священное для всех нас, живущих в городе Иркутске и Иркутской области, место мы вспоминаем, что была война и какой страшной ценой нашей стране далась Победа… Из Иркутской области на фронт ушло более двухсот тысяч человек и больше половины не вернулось. Наши земляки показывали примеры мужества и храбрости на полях сражений. А наши старики, женщины и дети, оставшись в тылу, в далекой Сибири, делали все для победы: производили оружие, боеприпасы, шили одежду. И сегодня мы вспоминаем их подвиг — славим наших ветеранов и тружеников тыла, которые все сделали для Победы. Вечная память героям!». Сергей Брилка также выразил благодарность участникам и организаторам этой красивой и полезной для нравственного и патриотического воспитания акции.