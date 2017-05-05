До тошноты. Жители ЧМЗ и ЧТЗ жалуются на химический запах

Челябинцы жалуются на едкий запах, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» директор фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

Сегодня, 5 мая, жители Металлургического и Тракторозаводского районов обращаются в областную экологическую приёмную с жалобами на химический запах в воздухе.

«В приёмную поступило порядка 15 обращений, у всех проблемы со слизистой, кашель, тошнота. Сведения мы довели до Росприроднадзора», — говорит Виталий Безруков.

Отметим, что на сайте министерства экологии нет предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях.