В Воронеже установили памятную доску фронтовику Петру Горбачеву

Управление культуры Воронежа установило памятную доску на доме № 2 по улице Героев Стратосферы участнику Великой Отечественной войны Петру Горбачеву в четверг, 4 мая. Открытие доски кавалеру ордена Славы входило в план празднования Дня Победы в Воронеже, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии. В Воронеже Петр Горбачев провел последние 29 лет своей жизни.

Официальное открытие памятной доски участнику Великой Отечественной войны пройдет после майских праздников, уточнили в пресс-службе мэрии. Родственники фронтовика сообщили о желании присутствовать при торжественном открытии, однако до Дня Победы приехать в Воронеж не смогут.

Справка РИА «Воронеж»

Петр Горбачев родился 20 сентября 1925 года в селе Гусевка-1 Аннинского района в семье крестьянина. Окончил 7 классов, до призыва в армию работал в колхозе бригадиром, на фронт ушел в 1943 году.

Участвовал в боях на Северо-Кавказском фронте, Отдельной Приморской армии и в 1-м Белорусском фронте, весь боевой путь прошел в составе 694 стрелкового полка. В 1944 году в боях за освобождение мыса Херсонес Горбачев при отражении контратаки противника подавил огонь трех пулеметных точек и уничтожил более 10 вражеских солдат.

В 1945 году при прорыве обороны противника в районе Кшивды (Польша) под артиллерийским огнем повел отделение в атаку, обошел с тыла засевших в доме вражеских пулеметчиков и уничтожил их гранатами. В том же году при прорыве обороны на левом берегу реки Одер (Германия) Горбачев ворвался в траншею противника и гранатами уничтожил пулемет соперника вместе с расчетом и продолжил раненым вести бой до его окончания.

После демобилизации в 1945 году Горбачев приехал в Воронеж и работал мастером на авиационном заводе. Награжден орденами Славы трех степеней. Умер 4 апреля 1974 года. Похоронен на Левобережном кладбище.