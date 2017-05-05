В Воронеже установили памятную доску фронтовику Петру Горбачеву
Кавалер ордена Славы жил в доме на Героев Стратосферы.
Кавалер ордена Славы жил в доме на Героев Стратосферы.
Управление культуры Воронежа установило памятную доску на доме № 2 по улице Героев Стратосферы участнику Великой Отечественной войны Петру Горбачеву в четверг, 4 мая. Открытие доски кавалеру ордена Славы входило в план празднования Дня Победы в Воронеже, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Официальное открытие памятной доски участнику Великой Отечественной войны пройдет после майских праздников, уточнили в
Справка РИА «Воронеж»
Петр Горбачев родился 20 сентября 1925 года в селе Гусевка-1 Аннинского района в семье крестьянина. Окончил 7 классов, до призыва в армию работал в колхозе бригадиром, на фронт ушел в 1943 году.
Участвовал в боях на
В 1945 году при прорыве обороны противника в районе Кшивды (Польша) под артиллерийским огнем повел отделение в атаку, обошел с тыла засевших в доме вражеских пулеметчиков и уничтожил их гранатами. В том же году при прорыве обороны на левом берегу реки Одер (Германия) Горбачев ворвался в траншею противника и гранатами уничтожил пулемет соперника вместе с расчетом и продолжил раненым вести бой до его окончания.
После демобилизации в 1945 году Горбачев приехал в Воронеж и работал мастером на авиационном заводе. Награжден орденами Славы трех степеней. Умер 4 апреля 1974 года. Похоронен на Левобережном кладбище.