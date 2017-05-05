Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Семечки признали токсичными
Порошенко принял решение об авторе идеи о сдачи Крыма в аренду
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
15 главных звёзд чемпионата мира — 2017: от Кучерова до Годро
10 последних интриг: что смотреть в АПЛ, Примере и других лигах
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
22По миру прошел Первомай
11Подготовка техники к Параду Победы
9Юбилей Корейской народной армии
12:25 (мск), источник: БЕЛТА

Более 7 тыс. абитуриентов зарегистрировались на ЦТ за три дня

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для прохождения централизованного тестирования на 9.00 5 мая зарегистрировано 7 168 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николай Феськов.

Источник: БЕЛТА

Главным же показателем для РИКЗ все же является количество так называемых человеко-тестов. Регистрация абитуриента на каждый предмет соответствует одному человеко-тесту. Их на это же время зарегистрировано более 24 тыс.

«Большинство регистрируется на все 4 предмета. Если смотреть конкретно по предметам, больше всего регистрируются на русский язык и математику — более 5,5 тыс. и почти 4 тыс. абитуриентов соответственно», — рассказал Николай Феськов.

Читайте также
В Беларуси открыт 41 пункт регистрации на ЦТ

Остальные предметы идут примерно вровень — на белорусский язык, физику и биологию зарегистрировались примерно по 2,2 тыс. человек.

Регистрация на ЦТ продлится по 1 июня. Абитуриентам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, подать заявление на одном из государственных языков Беларуси, оплатить прием и оформление документов для участия в ЦТ. В случае невозможности прибытия в пункт регистрации по уважительной причине документы могут подать законные представители несовершеннолетних абитуриентов или представители, действующие на основании доверенности. Если абитуриент попытается зарегистрироваться для прохождения ЦТ более чем по четырем учебным предметам вступительных испытаний, он будет допущен к участию только по четырем первым учебным предметам (согласно графику проведения ЦТ), на которые зарегистрировался. Это исключает злоупотребления со стороны тех, кто захочет обмануть компьютерную систему и зарегистрироваться на большее число предметов.

Централизованное тестирование по белорусскому языку пройдет 12 июня, русскому языку — 14 июня, обществоведению — 16 июня, математике — 18 июня, биологии — 20 июня, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 22 июня, химии — 24 июня, физике — 26 июня, истории Беларуси — 28 июня, географии — 30 июня, всемирной истории (новейшее время) — 2 июля. Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, — 11.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 30 июня по 3 июля. Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 июля, в БГУ (резервные дни) — с 13 июля. Подробная информация о пунктах регистрации ЦТ представлена на сайте Республиканского института контроля знаний.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Что будет с кредитами, после отмены обязательных справок о доходах?
Все поликлиники областных центров Беларуси к концу года будут выдавать элек
Что будет с кредитами, после отмены обязательных справок о доходах?
Китайский самолет-конкурент Boeing совершил первый полет
Чемпионат мира: хоккеисты РФ идут за первым золотом за три года
СМИ: о чем умолчало правительство в отчете о майских указах
Генпрокурор РФ Юрий Чайка отчитался о доходах за 2016 год
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
В Госдуму внесен проект о запрете СМИ писать о самоубийствах
«Игра престолов» помогла валюте Исландии вырасти
Спорт
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею В пятницу в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд элитного дивизиона мирового хоккея сыграют с 5 по 21 мая
Авто
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение! Мы выбрали интересные знаки со всего мира. Сможете ли вы их узнать?
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности Журналисты и поклонники уверены, что телеведущая находится в интересном положении.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь