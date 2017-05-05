Более 7 тыс. абитуриентов зарегистрировались на ЦТ за три дня

«Большинство регистрируется на все 4 предмета. Если смотреть конкретно по предметам, больше всего регистрируются на русский язык и математику — более 5,5 тыс. и почти 4 тыс. абитуриентов соответственно», — рассказал Николай Феськов.

Главным же показателем для РИКЗ все же является количество так называемых человеко-тестов. Регистрация абитуриента на каждый предмет соответствует одному человеко-тесту. Их на это же время зарегистрировано более 24 тыс.

Остальные предметы идут примерно вровень — на белорусский язык, физику и биологию зарегистрировались примерно по 2,2 тыс. человек.

Регистрация на ЦТ продлится по 1 июня. Абитуриентам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, подать заявление на одном из государственных языков Беларуси, оплатить прием и оформление документов для участия в ЦТ. В случае невозможности прибытия в пункт регистрации по уважительной причине документы могут подать законные представители несовершеннолетних абитуриентов или представители, действующие на основании доверенности. Если абитуриент попытается зарегистрироваться для прохождения ЦТ более чем по четырем учебным предметам вступительных испытаний, он будет допущен к участию только по четырем первым учебным предметам (согласно графику проведения ЦТ), на которые зарегистрировался. Это исключает злоупотребления со стороны тех, кто захочет обмануть компьютерную систему и зарегистрироваться на большее число предметов.

Централизованное тестирование по белорусскому языку пройдет 12 июня, русскому языку — 14 июня, обществоведению — 16 июня, математике — 18 июня, биологии — 20 июня, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 22 июня, химии — 24 июня, физике — 26 июня, истории Беларуси — 28 июня, географии — 30 июня, всемирной истории (новейшее время) — 2 июля. Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, — 11.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 30 июня по 3 июля. Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 июля, в БГУ (резервные дни) — с 13 июля. Подробная информация о пунктах регистрации ЦТ представлена на сайте Республиканского института контроля знаний.