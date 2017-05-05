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10:59 (мск), источник: ИА REGNUM

В Хабаровском крае будут отслеживать стихийные свалки

В регионе откроется «Горячая линия», на которую каждый сможет сообщить о несанкционированных мусорных свалках.

В Хабаровском крае власти решили привлечь к борьбе со стихийными свалками жителей региона. С 10 мая при правительстве края для этих целей будет работать «Горячая линия», передает корреспондент ИА REGNUM.

Горячая линия будет работать с 10 мая по 10 сентября. По указанным телефонам смогут звонить все жители края, обнаружившие стихийные свалки. Как сообщили в управлении регионального государственного контроля и лицензирования, если выяснится, что у свалки нет хозяина, убрать ее обяжут муниципалитет, — рассказал начальник управления Владимир Есин.

Напомним, интерактивную карту свалок создали активисты хабаровского регионального ОНФ — фотографии на ней могут размещать все жители края.

Как сообщало ИА REGNUM, окрестности СВП Ванино сплошь завалены отходами — владельцы гаражей и дач жалуются на то, что мусоросборочные машины местных управляющих компаний вывозят ТБО в неположенные места, чтобы не оплачивать услуги полигона.

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