В Хабаровском крае будут отслеживать стихийные свалки

В Хабаровском крае власти решили привлечь к борьбе со стихийными свалками жителей региона. С 10 мая при правительстве края для этих целей будет работать «Горячая линия», передает корреспондент ИА REGNUM.

Горячая линия будет работать с 10 мая по 10 сентября. По указанным телефонам смогут звонить все жители края, обнаружившие стихийные свалки. Как сообщили в управлении регионального государственного контроля и лицензирования, если выяснится, что у свалки нет хозяина, убрать ее обяжут муниципалитет, — рассказал начальник управления Владимир Есин.

Напомним, интерактивную карту свалок создали активисты хабаровского регионального ОНФ — фотографии на ней могут размещать все жители края.

Как сообщало ИА REGNUM, окрестности СВП Ванино сплошь завалены отходами — владельцы гаражей и дач жалуются на то, что мусоросборочные машины местных управляющих компаний вывозят ТБО в неположенные места, чтобы не оплачивать услуги полигона.