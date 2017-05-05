Омичам напоминают о телефонах экстренных служб

Телефоны экстренных служб напоминают омичам в преддверии праздников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Для звонка в оперативные службы с мобильного телефона вам необходимо набрать:

пожарная охрана и служба спасения МЧС — 101;полиция — 102;скорая помощь — 103;аварийная служба газа — 104.

Кроме этого, в случае непредвиденной ситуации, связанной с ЖКХ, вы можете связаться с коммунальщиками по телефонам:

ОАО города Омска «Омскэлектро»

телефоны: 32−22−15, 65−33−19, 55−05−57, 37−26−66;

ОАО «ОмскВодоканал»

телефоны диспетчерской (водопровод): 75−16−00, 73−43−11;

телефоны диспетчерской (канализация): 75−04−00, 78−22−26;

ОАО «Омскгоргаз»

телефоны: 70−04−04, 97−73−77;

ОАО «Омскоблгаз»

телефоны: 71−38−38, 71−19−49;

СП «Тепловые сети» АО «Омск РТС»

телефон: 40−06−91;

МП города Омска «Тепловая компания»

телефоны: 68−05−46, 68−39−68;

Филиал ОАО «МРСК Сибири"-«Омскэнерго»

телефон горячей линии: 8−800−1000−380;

ООО «Плазма» (газоснабжение)

телефоны: 67−22−22, 57−94−83;

Управление единой дежурно-диспетчерской службы города Омска