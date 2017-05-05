Омичам напоминают о телефонах экстренных служб
По телефонам стоит обращаться в случае непредвиденных ситуаций.
По телефонам стоит обращаться в случае непредвиденных ситуаций.
Телефоны экстренных служб напоминают омичам в преддверии праздников. Об этом сообщает
Для звонка в оперативные службы с мобильного телефона вам необходимо набрать:
пожарная охрана и служба спасения МЧС — 101;полиция — 102;скорая помощь — 103;аварийная служба газа — 104.
Кроме этого, в случае непредвиденной ситуации, связанной с ЖКХ, вы можете связаться с коммунальщиками по телефонам:
ОАО города Омска «Омскэлектро»
ОАО «ОмскВодоканал»
ОАО «Омскгоргаз»
ОАО «Омскоблгаз»
СП «Тепловые сети» АО «Омск РТС»
МП города Омска «Тепловая компания»
Филиал ОАО «МРСК Сибири"-«Омскэнерго»
ООО «Плазма» (газоснабжение)
Управление единой