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11:30 (мск), источник: АиФ Калининград

Улицы Калининграда перекроют 5 и 7 мая для репетиции парада Победы

5 и 7 мая в Калининграде пройдут репетиции парада, приуроченного к 9 Мая. В это время планируется временно прекратить движение автомобилей и общественного транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: Аргументы и факты

Ограничивать движение начнут с 19.30. Ориентировочно — до 23.00.

На это время изменятся маршруты общественного транспорта.

Автобусные маршруты, следующие с Ленинского проспекта на ул. Черняховского и ул. А. Невского, направят по Ленинскому проспекту, ул. Шевченко, ул. Пролетарской, ул. Черняховского и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по тому же маршруту.

Автобусы, следующие с Ленинского проспекта на проспект Мира, поедут по Ленинскому, Московскому проспектам, ул. Горной, ул. Дм. Донского, ул. Свободной, Мира проспекту и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по проспекту Мира, ул. Серж. Колоскова, ул. Горной, Московскому, Ленинскому проспектам и далее согласно существующим схемам движения.

Автобусные маршруты, следующие с проспекта Мира на ул. Черняховского, направят по проспекту Мира, ул. Косм. Леонова, ул. К. Маркса, ул. Кирова, Советскому проспекту, ул. Озерова, ул. Горького, ул. Черняховского и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по ул. Черняховского, ул. Горького, ул. Озерова, Советскому проспекту, ул. Кирова, ул. К. Маркса, ул. Комсомольской, проспекту Мира и далее согласно существующим схемам движения.

Автобусы, следующие с ул. Нарвской на Ленинский проспект, направить по Советскому проспекту, ул. Кирова, ул. К. Маркса, ул. Комсомольской, проспекту Мира, ул. Серж. Колоскова, ул. Горной, Московскому, Ленинскому проспектам и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по Ленинскому, Московскому проспектам, ул. Горной, ул. Дм. Донского, ул. Свободной, проспекту Мира, ул. Косм. Леонова, ул. К. Маркса, ул. Кирова, Советскому проспекту, ул. Нарвской и далее согласно существующим схемам движения.

Трамвайный маршрут № 5, а также троллейбусные маршруты № 1, № 6, № 7 в дни репетиций парада — 3, 5 и 7 мая будут работать до 19.00. Троллейбусный маршрут № 2 в указанные дни с 19.00 до 23.00 будет следовать по Московскому проспекту до ул. Ген. Галицкого с разворотом на перекрестке и далее в обратном направлении согласно существующей схеме движения.

Автобусный маршрут № 18 в дни проведения репетиций парада Победы с 19.30 до 23.00 будет ходить только до Южного вокзала.

Автомобилистом просят убрать свои машины с автомобильной стоянки по ул. Грекова в районе драмтеатра, а также со стоянок в районе торгового центра «Пассаж» по ул. Гаражной и около дома № 4 по площади Победы.

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