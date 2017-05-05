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11:03 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Оркестр МВД исполнил музыку военных лет у стации «Горьковская»

Оркестр исполнил музыкальные произведения в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Оркестр ГУ МВД России по Нижегородской области исполнил музыкальные произведения военных лет у выхода станции метро «Горьковская» в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Оркестр выступил для жителей и гостей города утром 5 мая. Подобные концерты уже стали традиционными. Например, таким образом полицейские ежегодно поздравляют нижегородок с 8 Марта.

Прохожие останавливались, чтобы насладиться музыкой и вспомнить тех, кто отдал жизнь за Родину.

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