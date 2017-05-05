Оркестр МВД исполнил музыку военных лет у стации «Горьковская»
Оркестр исполнил музыкальные произведения в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Оркестр исполнил музыкальные произведения в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Оркестр ГУ МВД России по Нижегородской области исполнил музыкальные произведения военных лет у выхода станции метро «Горьковская» в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Оркестр выступил для жителей и гостей города утром 5 мая. Подобные концерты уже стали традиционными. Например, таким образом полицейские ежегодно поздравляют нижегородок с 8 Марта.
Прохожие останавливались, чтобы насладиться музыкой и вспомнить тех, кто отдал жизнь за Родину.