Оркестр МВД исполнил музыку военных лет у стации «Горьковская»

Оркестр ГУ МВД России по Нижегородской области исполнил музыкальные произведения военных лет у выхода станции метро «Горьковская» в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Оркестр выступил для жителей и гостей города утром 5 мая. Подобные концерты уже стали традиционными. Например, таким образом полицейские ежегодно поздравляют нижегородок с 8 Марта.

Прохожие останавливались, чтобы насладиться музыкой и вспомнить тех, кто отдал жизнь за Родину.