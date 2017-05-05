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11:00 (мск), источник: ТАСС

ГУ ФСИН по Свердловской области проверит причины удаления членов ОНК из колонии

По словам члена ОНК Сергея Зыкова, на личную встречу с заключенными записалось более 10 осужденных, однако представители колонии препятствовали этой встрече.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) по Свердловской области проведет проверку по факту удаления членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) из исправительной колонии № 26 города Тавды, где те должны были провести встречу с заключенными. Об этом сообщил в пятницу ТАСС начальник пресс-службы областного ГУФСИН Александр Левченко.

О конфликте между правозащитниками и руководством колонии, который произошел вечером 4 мая, рассказал член ОНК Сергей Зыков. По его словам, на личную встречу с заключенными записалось более 10 осужденных, однако представители колонии препятствовали этой встрече. «На протяжении нескольких часов под различными предлогами нам не давали с ними встретиться, а затем охранники по приказу начальника колонии просто взяли за руки и вывели нас за пределы колонии», — сказал Зыков в беседе с корреспондентом ТАСС.

В свою очередь, Левченко заявил агентству, что руководство управления изучит обстоятельства конфликта. «Будет изучаться видео (записи) руководством главка, будут исследовать, что там происходило», — сказал он, пояснив, что процесс посещения колонии членами ОНК фиксировался видеокамерами, видеорегистраторами. «В дальнейшем руководством будут делаться выводы», — сообщил начальник пресс-службы ГУ ФСИН.

В то же время, по словам Левченко, руководство колонии утверждает, что сила к членам ОНК не применялась, им было предложено покинуть учреждение в связи с отключением электроэнергии. «Отключили свет в городе (Тавде), была поломка в городе, не у нас (в исправительном учреждении)», — сказал собеседник агентства. В связи с этим, продолжил он, по соображениям безопасности из колонии был эвакуирован женский персонал. Поскольку среди членов ОНК также была женщина, правозащитникам «предложено было в это время покинуть учреждение», пояснил Левченко.

«Их не выводили насильственно. По данным, которые руководство (колонии) транслирует нам, не применялась (сила к членам ОНК — прим. ТАСС)», — утверждает начальник пресс- службы.

Члены ОНК в соответствии с федеральным законом имеют право беспрепятственно посещать места принудительного содержания граждан (исправительные колонии, СИЗО, отделы полиции) с целью контроля соблюдения прав граждан.

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