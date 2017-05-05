Флешмоб «Бессмертный полк» стартовал в Хабаровском крае
В Хабаровском крае стартовал флешмоб «Бессмертный полк». Напомним, одноименную акцию проведут в регионе 9 мая.
В Хабаровском крае стартовал флешмоб «Бессмертный полк». Напомним, одноименную акцию проведут в регионе 9 мая.
В рамках флешмоба жители края публикуют истории о военных подвигах своих родных и близких и проставляют хэштеги #бессмертныйполкхабаровск, #бессмертныйполк или #мыпомним.
По словам регионального координатора движения «Бессмертный полк России» Андрея Белоглазова, к флешмобу уже присоединились пользователи «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Instagram. Их примеру могут последовать все желающие.
«Соцсети позволят ознакомиться с историями фронтовиков большому количеству людей. Если само шествие состоится 9 мая, то в Интернете акция идет уже сейчас и продолжится после марша. Это поможет сохранить память о наших земляках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, на долгое время», — рассказал Андрей Белоглазов.
Организаторы отмечают, что Хабаровск может стать первым городом, где жители массово запустили акцию в Интернете, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на