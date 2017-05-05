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11:00 (мск), источник: Губерния онлайн

Флешмоб «Бессмертный полк» стартовал в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стартовал флешмоб «Бессмертный полк». Напомним, одноименную акцию проведут в регионе 9 мая.

В рамках флешмоба жители края публикуют истории о военных подвигах своих родных и близких и проставляют хэштеги #бессмертныйполкхабаровск, #бессмертныйполк или #мыпомним.

По словам регионального координатора движения «Бессмертный полк России» Андрея Белоглазова, к флешмобу уже присоединились пользователи «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Instagram. Их примеру могут последовать все желающие.

«Соцсети позволят ознакомиться с историями фронтовиков большому количеству людей. Если само шествие состоится 9 мая, то в Интернете акция идет уже сейчас и продолжится после марша. Это поможет сохранить память о наших земляках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, на долгое время», — рассказал Андрей Белоглазов.

Организаторы отмечают, что Хабаровск может стать первым городом, где жители массово запустили акцию в Интернете, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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