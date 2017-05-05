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11:01 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В краевой клинической больнице появится новый пищеблок

Пациентов будут кормить из фарфоровой посуды.

В Красноярской краевой клинической больнице в скором времени появится новый пищеблок. После реконструкции кухни питание пациентов станет максимально современным.

Сейчас санитарки развозят обеды больным в специальных тележках, вес которых может достигать 150 кг. Путь до некоторых отделений примерно равен двум автобусным остановкам, при этом в больнице действует четырехразовый режим питания. Готовить начинают уже в 5 часов утра, чтобы успеть к завтраку.

В день на больничной кухне готовят по 450 литров супа, сотни килограммов гарнира, мяса и рыбы в самом разнообразном виде. Все продукты проходят тщательный контроль качества. Также в распоряжении больницы находится большой холодильник с запасами.

Еду для пациентов каждый день готовят 11 поваров и пять кухонных работников. Некоторые работают здесь десятилетиями: например, диетсестра, которая следит за санитарным состоянием пищеблока и здоровьем сотрудников, трудится здесь с 1970 года. Пациенты довольны работой персонала.

Сейчас еду разносят в обычных керамических тарелках, однако с появлением нового пищеблока обеды будут доставлять в специальных ланч-боксах, сделанных из термостойкого фарфора. Посуда позволяет сохранить нужную температуру пищи.

Современный пищеблок разместится в новом хирургическом корпусе краевой больницы. Открытие объекта намечено на 2019 год.

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