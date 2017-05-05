В Красноярске водитель автобуса играл в нарды во время движения

В Красноярске пассажиры сняли на видео водителя маршрутки, который во время движения играл в нарды на телефоне. Инцидент произошел вечером 4 мая на одном из автобусов маршрута № 53.

При этом мужчина лишь изредка отрывался от экрана гаджета и поглядывал на дорогу, движение по которой шло плотным потоком. Со слов пассажиров, он якобы играл в нарды и именно из-за этого ехал очень медленно из центра города до ул. Ястынской.

«Ехали не торопясь, вдруг с мысли кто собьет», — пошутил автор ролика.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту нарушения ПДД.

«По данному факту нами проводится проверка, водитель будет вызван в Госавтоинспекцию для объяснений, после чего к нему будут применены санкции в соответствие с действующим законодательством», — сказал заместитель начальника Госавтоинспекции Красноярска Константин Шульц.

Проверка также проводилась в департаменте транспорта. Выяснилось, что мужчина работает на предприятии ООО «Ветеран» с момента основания — более 20 лет. За проступок водителя лишили премии.