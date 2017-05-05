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10:53 (мск), источник: АиФ Челябинск

Прокуратура потребовала убрать растяжки над дорогами Челябинска

В администрации города незаконно выдали разрешение на размещение рекламных конструкций.

Разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в виде растяжек над автодорогами были выданы с нарушением закона, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Управление наружной рекламы и информации администрации Челябинска незаконно выдало двум организациям разрешения на размещение рекламных конструкций в виде транспарантов-перетяжек на собственных опорах над проезжей частью по улицам 40 лет Победы, Сталеваров, Гагарина, Комсомольскому проспекту.

«Согласно правилам размещения рекламы средства наружной рекламы не должны угрожать безопасности движения автомобильного транспорта. Не допускается размещение рекламы на железнодорожных переездах, в туннелях и под путепроводами, над проезжей частью, на дорожных ограждениях и направляющих устройствах», — рассказывают в прокуратуре.

В настоящий момент заявления прокурора о признании недействительными разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций находятся на рассмотрении в арбитражном суде.

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