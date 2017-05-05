Прокуратура потребовала убрать растяжки над дорогами Челябинска
В администрации города незаконно выдали разрешение на размещение рекламных конструкций.
В администрации города незаконно выдали разрешение на размещение рекламных конструкций.
Разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в виде растяжек над автодорогами были выданы с нарушением закона, сообщают в
Управление наружной рекламы и информации администрации Челябинска незаконно выдало двум организациям разрешения на размещение рекламных конструкций в виде
«Согласно правилам размещения рекламы средства наружной рекламы не должны угрожать безопасности движения автомобильного транспорта. Не допускается размещение рекламы на железнодорожных переездах, в туннелях и под путепроводами, над проезжей частью, на дорожных ограждениях и направляющих устройствах», — рассказывают в прокуратуре.
В настоящий момент заявления прокурора о признании недействительными разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций находятся на рассмотрении в арбитражном суде.